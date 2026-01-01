Μπόντα στο SDNA: «Φανταστικός επιθετικός ο Βάργκα… μυρίζεται το γκολ»

Ο παλαίμαχος Ούγγρος ποδοσφαιριστής και πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος την σεζόν 1988-89, Ίμρε Μπόντα, βάζει στο…μικροσκόπιο για λογαριασμό του SDNA και αποθεώνει τον 31χρονο διεθνή επιθετικό των Μαγυάρων που ντύνεται στα «κιτρινόμαυρα» για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Ποδαρικό με μεταγραφικό deal έκανε η ΑΕΚ το 2026.

Η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με την Φερεντσβάρος για την απόκτηση του Μπαρνάμπας Βάργκα κι ετοιμάζεται να προσθέσει στο ρόστερ της τον διεθνή Ούγγρο «μπόμπερ».

Το SDNA έστριψε τις κεραίες του προς τη χώρα των Μαγυάρων και πήρε το αγωνιστικό report για τον Βάργκα από έναν συμπατριώτη του ο οποίος στο παρελθόν ήρθε στην Ελλάδα και σκοράροντας «κατά ριπάς» αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος.

Και το όνομα αυτού, Ίμρε Μπόντα.

Την πρώτη σεζόν (1988-89) στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Ολυμπιακού Βόλου, ο Ούγγρος επιθετικός έγραψε στο κοντέρ 20 γκολ σε 28 παιχνίδια.

Επίδοση που του έδωσε τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, βάζοντας μάλιστα από κάτω τον συμπατριώτη του και τότε μεγάλο άσο του Ολυμπιακού, Λάγιος Ντέταρι (αμφότεροι διακρίνονται στη φωτογραφία) που είχε 5 τέρματα λιγότερα.

Συνολικά με την θεσσαλική ομάδα σημείωσε 30 γκολ σε 43 αγώνες, ενώ ο ΟΦΗ (24 συμμετοχές – 4 γκολ) αποτέλεσε τον δεύτερο και τελευταίο σταθμό της θητείας του στην Ελλάδα.

Ο Μπόντα αποθέωσε τον Βάργκα όχι μόνο για την εκτελεστική δεινότητά του, αλλά και για τον χαρακτήρα του εντός κι εκτός γηπέδων, σημειώνοντας πως στην Ουγγαρία περίμεναν πως θα μπορούσε να…χτυπήσει μεταγραφή ακόμα και σε ένα από top ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Ισπανία – Αγγλία) σε αυτή τη φάση της καριέρας του.

«Παγκόσμιας κλάσης κεφάλι»

«Ο Βάργκα είναι καταπληκτικός χαρακτήρας, μέσα κι έξω από το γήπεδο. Φανταστικός επιθετικός…μυρίζεται το γκολ και σκοράρει με όλους τους τρόπους. Το κεφάλι του είναι παγκόσμιας κλάσης κι αποτελεί μόνιμο κίνδυνο για όλες τις ομάδες…» τόνισε αρχικά ο Ίμρε Μπόντα και πρόσθεσε:

«Αν στην ΑΕΚ έχει δύο καλούς πλάγιους παίκτες που θα τον…ταΐζουν με μπαλιές τότε θα σκοράρει ακατάπαυστα. Έχει τον τρόπο να παίρνει τις κατάλληλες θέσεις μέσα στην περιοχή του αντιπάλου και να βλέπει δίχτυα.

Στο τελευταίο παιχνίδι της Ουγγαρίας κόντρα στην Ιρλανδία, πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ με το αριστερό πόδι.

Τα τελευταία δύο χρόνια είναι ο κορυφαίος Ούγγρος επιθετικός. Παρότι οι μεταγραφές πάντα εμπεριέχουν ένα ρίσκο για όλες τις ομάδες, στην περίπτωση του Βάργκα είμαι βέβαιος πως θα προσφέρει πολλά γκολ στην ΑΕΚ και θα έχει ανάλογη διαδρομή με τους Εστερχάζι και Τόζερ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τον ξέρει καλά από την περίοδο που ήταν στην Βίντι. Εδώ στην Ουγγαρία περίμεναν πολλοί πως ο Βάργκα σε αυτή τη φάση της καριέρας του θα μπορούσε να φύγει με μεταγραφή προς Αγγλία ή Ισπανία. Ωστόσο η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα και σίγουρα δεν κάνει λάθος που πάει στην Ελλάδα».

