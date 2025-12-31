«Στη λίστα της Ρέιντζερς ο Πενράις - Ψάχνει βασικό αριστερό μπακ»

Ενδιαφέρον δημοσίευμα από το «Νησί» που αναφέρει ότι ο Σκωτσέζος αμυντικός είναι στα... ραντάρ των «Τζερς», δίχως να έχουν κάνει κάποια κρούση, διερευνητική ή επίσημη, στην ΑΕΚ.

Η «Daily Record» εμφανίζει τον Τζέιμς Πενράις ως βασικό μεταγραφικό στόχο της Ρέιντζερς το χειμερινό μεταγραφικό «παράθυρο»!

Οι Σκωτσέζοι σκέφτονταν τον 27χρονο αριστερό μπακ και το καλοκαίρι, προτού η ΑΕΚ δώσει 2,3 εκατομμύρια ευρώ στη Χαρτς για να τον αποκτήσει με τριετές συμβόλαιο.

Ο νέος προπονητής των «Τζερς», Ντάνι Ρολ, ζήτησε από τον τεχνικό διευθυντή να παρακολουθεί την εξέλιξή του με τα «κιτρινόμαυρα», όπως και του Τουρ Ρόμενς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σκωτσέζος οπισθοφύλακας πέρασε ένα δύσκολο κομμάτι προσαρμογής στην Ελλάδα, όμως αποτελεί επιλογή των Χαβιέ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς, μετρώντας 24 συμμετοχές - 1 ασίστ και πλαισιώνοντας τον Σταύρο Πήλιο.