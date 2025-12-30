Το 2025 του ΠΑΟΚ: Με τον Κωνσταντέλια, η χρονιά κυλάει ωραία!

Με 19 διαφορετικούς σκόρερ, γεμάτα μπλοκάκια ασίστ και την top τριάδα να κάνει τη διαφορά, ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει το 2025 όντας εντός και των τριών στόχων του. Στο τιμόνι του Δικεφάλου, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Ο Δικέφαλος κλείνει το ημερολογιακό έτος με την επιθετική πολυφωνία στο απόγειό της. Συνολικά 19 ποδοσφαιριστές βρήκαν δίχτυα μέσα στο 2025, στοιχείο που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ο ΠΑΟΚ καθ΄όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η τριπλέτα που ξεχώρισε δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από αυτή που ονομάτισε (και) ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην τελευταία του συνέντευξη Τύπου λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

«Έχουμε τον 23χρονο Κωνσταντέλια, έχουμε τον ώριμο Ζίβκοβιτς και έχουμε τον... 18χρονο Τάισον που τώρα ξεκινάει την καριέρα του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος τεχνικός μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού (2-0).

Κωνσταντέλιας, πρώτος σκόρερ σε λίστα... 19 παικτών!

Δεκαεννιά παίκτες σκόραραν για τον ΠΑΟΚ αυτούς τους δώδεκα μήνες, με κάποιους βέβαια να έχουν ήδη αποχωρήσει (Σαμάτα 5 τέρματα, Σβαμπ 2 και Σορετίρε 1), ενώ άλλοι ήρθαν φέτος και έδωσαν «πνοή» και ακόμα περισσότερες επιθετικές λύσεις.

Δίχτυα βρήκαν τόσο οι δύο Ιταλοί (Βολιάκο 1 και Μπιάνκο 2 γκολ), ο Ιβανούσετς με δύο, αλλά και ο Ανέστης Μύθου μία «εσωτερική» πινελιά με τέσσερα τέρματα αντίστοιχα.

Την παράσταση όμως «κλέβει» στο... μέτωπο των μεταγραφών ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος μέσα σε ελάχιστους μήνες έχει πετύχει εννιά τέρματα, όντας δεύτερος στη γενική λίστα, πίσω από τον Κωνσταντέλια.

Ξεχωριστό παράδειγμα και οι δύο χαφ που «πλαισιώνουν» τον Μεϊτέ, με τους Οζντόεφ και Καμαρά να έχουν έκαστος επτά τέρματα, με τον Ρώσο να αναλαμβάνει δράση φέτος και τον Αφρικανό να «κουβαλά» πέρσι.

Και πάμε στην «Αγία Τριάδα» του ΠΑΟΚ...

Μία τριάδα μεσοεπιθετικών που θα την ήθελε κάθε ομάδα στην Ελλάδα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να τους αποθεώνει για τη γενικότερη εικόνα τους.

Έγινε αρκετός λόγος για τους λόγους ανανέωσης του Τάισον το καλοκαίρι, όμως ο Βραζιλιάνος παρότι «πατάει» τα 38, παίζει σαν... έφηβος, έχοντας πετύχει πέντε τέρματα το 2025.

Λίγο πιο πάνω ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με εννιά, στη δεύτερη θέση μαζί με τον Γιακουμάκη, με τον Σέρβο αρχηγό να δείχνει πως βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του.

Και στην κορυφή ποιος άλλος; Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με μεγάλη διαφορά. Στα 17 γκολ σταμάτησε ο Έλληνας «μάγος» το 2025, δείχνοντας ξεκάθαρα πως είναι η χρονιά του.

Ζίβκοβιτς-Τάισον «πασάρουν» στον Ντέλια

Μία ακόμα «απόδειξη» της επιθετικής πολυφωνίας, η οποία χαρακτηρίζει την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι η λίστα των ασίστ, στην οποία βρίσκονται είκοσι διαφορετικά ονόματα.

Δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Μπάμπα και Τέιλορ με τέσσερις και μία τελική πάσα αντίστοιχα, αλλά και τα δεξιά μπακ -Κένι και Σάστρε- από δυο ασίστ έκαστος.

Στα «ψηλά» ο τρομερός Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο οποίος μετά τα επτά γκολ έχει πετύχει και έξι ασίστ σε μία χρονιά καριέρας, αλλά και ο Ντεσπόντοφ με έξι ασίστ και τις... φαρμακερές εκτελέσεις στημένων φάσεων.

Φτάνοντας στο Τop3 τα ονόματα είναι εν πολλοίς γνωστά. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει «επικεντρωθεί» στο εκτελεστικό κομμάτι, καθώς με έξι ασίστ βρίσκεται στην 3η θέση, με τους Τάισον και Ζίβκοβιτς να έχουν διψήφιο αριθμό τελικών πάσεων.

Στις έντεκα ο Βραζιλιάνος και στις δώδεκα ο Σέρβος, με τον τελευταίο να «γράφει» ασταμάτητα φέτος το... κοντέρ, καθώς μετράει ήδη δέκα ασίστ στις 25 φετινές του συμμετοχές.

Προφανώς όλα τα παραπάνω δεν είναι τυχαία νούμερα, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς ενός ανθρώπου που ξέρει εδώ και χρόνια πως να καλλιεργεί το fighting mentality.