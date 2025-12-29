Η υπόθεση Τετέ, τα «πρέπει» και τα «θέλω» του Παναθηναϊκού...

Η υπόθεση Τετέ αποτελεί μια πρώτης τάξεως «ευκαιρία» στο νέο πράσινο οργανόγραμμα για να δώσει τα διαπιστευτήρια του. Γράφει ο Βασίλης Βέργης...

Έχει αποδειχθεί στη συντριπτική πλειονότητα ανάλογων περιπτώσεων πως όταν το μυαλό ενός ποδοσφαιριστή είναι «αλλού» πολύ δύσκολα μπορεί η ομάδα του να μην υποκύψει στο φινάλε στα «θέλω του».

Υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις. Σας θυμίζω ότι ο Ορμπελίν Πινέδα παρουσιαζόταν καιρό πριν από τους Μεξικανούς ως «τελειωμένη» (θετικά εννοώ) υπόθεση για την Τσίβας.

Διαβάζαμε και ακούγαμε ότι θέληση του ποδοσφαιριστή είναι να επιστρέψει στην πατρίδα του, ότι το μυαλό του δεν είναι πλέον στην ΑΕΚ, ότι θα κάνει τα πάντα για να πετύχει αυτή τη μεταγραφή.

Που βρισκόμαστε σήμερα; Η ΑΕΚ χειρίστηκε -τότε- με απόλυτη ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα την υπόθεση Πινέδα.

Δεν υπέκυψε ούτε σε «εκβιασμούς» ούτε σε μανατζερικά και άλλα παιχνίδια, έπεισε τον Ορμπελίν ότι εδώ είναι το παρόν και το μέλλον του και φέτος «εισέπραξε» τον ΚΑΛΥΤΕΡΟ Πινέδα ever!

Ο Μεξικανός κάνει συναρπαστική σεζόν, πιο «γεμάτη» ακόμη και από εκείνη του νταμπλ, είναι μαζί με τον Ελ Κααμπί οι πολυτιμότεροι του πρωταθλήματος, το μυαλό του είναι ΜΟΝΟ στην ΑΕΚ και πιθανότατα σε μικρό χρονικό διάστημα θα καθίσει στο τραπέζι με Ηλιόπουλο και Ριμπάλτα για να συζητήσουν νέα επέκταση συμβολαίου.

Από την άλλη πλευρά υπάρχει η υπόθεση Τετέ. Του πιο ακριβοπληρωμένου παίκτη της ελληνικής Super League με συμβόλαιο που ξεπερνάει τα 2,8 εκατ. ευρώ.

Για τον Βραζιλιάνο ο Παναθηναϊκός ξόδεψε ένα σκασμό λεφτά. Κατά την ταπεινή άποψή μου είναι ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής του τριφυλλιού και σε έναν κανονικό Παναθηναϊκό θα μπορούσε να κάνει «παπάδες».

Σημασία όμως δεν έχει τι πιστεύω εγώ, αλλά ο Μπενίτεθ, ο Κορόνα, ο Μπαλντίνι και προφανώς ο ίδιος ο Τετέ.

Ελλείψει Πελίστρι ο προπονητής τον χρησιμοποιούσε συνέχεια. Ο Τετέ έκανε αρκετά καλά παιχνίδια από την αρχή της σεζόν αλλά και κάποια στα οποία έχασε κραυγαλέες ευκαιρίες που κόστισαν ή... βαριόταν να ντουμπλάρει τον μπακ πίσω του με αποτέλεσμα να το πληρώσει άσχημα ο Παναθηναϊκός.

Δεν παύει όμως να είναι ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο των πρασίνων, αλλά η συμπεριφορά του εσχάτως προσβάλλει το κλαμπ που τον πληρώνει αδρά.

Δεν αναφέρομαι στο «ντου» από Βραζιλία μεριά (μέσω ΜΜΕ και «παιχνιδιού» του μάνατζερ) ότι η Γκρέμιο «είναι πολύ κοντά στην απόκτησή του» γιατί αυτά συνηθίζονται.

Μιλώ για τη φωτογραφία του με τη φανέλα της βραζιλιάνικης ομάδας. Αυτό που προφανώς ξεπέρασε τα όρια απέναντι -επαναλαμβάνω- στην ομάδα που τον ακριβοπληρώνει.

Εάν ο Τετέ θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην ομάδα που τον ανέδειξε είναι αναφαίρετο δικαίωμά του.

Αυτά όμως γίνονται με ένα τρόπο: καταθέτει πρόταση η Γκρέμιο στον Παναθηναϊκό κι αν οι πράσινοι συμφωνήσουν η μεταγραφή γίνεται.

Διαφορετικά «δεν»...

Ποδοσφαιριστής τον οποίο η ομάδα του κοστολογεί -δικαίως- άνω των 7 εκατ. ευρώ, προφανώς δεν μπορεί να παραχωρηθεί με... 500.000 ευρώ ως «προκαταβολή» αγοράς.

Επίσης μιλάμε για παίκτη μόλις 25 ετών. Οπότε τα «πρέπει» του Παναθηναϊκού δεν μπορούν να είναι άλλα από το να ξεκαθαρίσει προς όλες τις πλευρές -κυρίως εκείνη του παίκτη- ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε κανενός είδους «παιχνίδι».

Ή πώληση με τους όρους που το τριφύλλι θέτει ή... καθόλου.

Πάμε τώρα και στα «θέλω» των πρασίνων, με βάση τη ριζική αναδόμηση του ρόστερ που σχεδιάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν αυτή τη μεγάλη επιχείρηση.

Είναι ο Τετέ στα σχέδια του Μπενίτεθ. Αν, ναι, τότε καλώς να παραμείνει. Αν όχι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει τρόπο ώστε να πουλήσει τον Τετέ με τη μικρότερη δυνατή... χασούρα.

Καθώς, επαναλαμβάνω, έχει ξοδέψει ένα καράβι λεφτά για τον Βραζιλιάνο.

Επίσης δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το τριφύλλι έχει μπροστά του το Europa League. Με την προοπτική της συνέχειας σε αυτό όσο πιο μακριά μπορεί.

Στην ευρωπαϊκή λίστα επιτρέπονται μέχρι τρεις αλλαγές. Κι αν φύγουν τώρα καμιά... 10αριά -και πλέον- παίκτες (περισσότεροι πρέπει να πουληθούν και να αποχωρήσουν κανονικά, αλλά...) θα ψάχνει ο Μπενίτεθ ποιους θα χρησιμοποιήσει στα ματς με τη Φερεντσβάρος, τη Ρόμα και βλέπουμε).

Ο Τετέ είναι βασικός στην ενδεκάδα. Γι αυτό θαρρώ πως είναι πιο ασφαλές να πουληθεί το καλοκαίρι και όχι τώρα.

Σίγουρα δεν πρόκειται για μια εύκολη εξίσωση. Όμως γι αυτό ακριβώς το λόγο ο Παναθηναϊκός προσέλαβε τον Μπαλντίνι, τον Κορόνα και τον Μπενίτεθ.

Για να του λύσουν τα (τεράστια) προβλήματα που δημιούργησαν οι επιλογές του Γιάννη Παπαδημητρίου και του Ρουί Βιτόρια.

Η υπόθεση Τετέ αποτελεί μια πρώτης τάξεως «ευκαιρία» για να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους στο νέο φιλόδοξο εγχείρημα...