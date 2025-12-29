Το top-10 της αγωνιστικής με Έλληνες, γκολάρες και ρεκόρ!

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…

Χατ-τρικ από ασίστ ο Τζόλης!

Δεν σταματά τις εκπληκτικές εμφανίσεις ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στο Γκενκ - Μπριζ και «νικητής» στη ελληνική μάχη του Βελγίου με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ έκανε χατ-τρικ από ασίστ στη νίκη της ομάδας του με 3-5 και έφτασε τον απίστευτο αριθμό των 15 μέσα στη σεζόν, επίδοση που δεν έχει κανένας άλλος. Ο 23χρονος Έλληνας έχει και 11 γκολ, κάτι που σημαίνει ότι στα 30 ματς που έχει παίξει φέτος στο 2025-26 σε όλες τις διοργανώσεις, είναι υπεύθυνος για 26 γκολ. Όχι κι άσχημα και γι’ αυτό η Μπριζ έκανε tweet συνολικά για το 2025 γράφοντας ότι είναι μια σεζόν για τα βιβλία της ιστορίας [58 ματς, 23 γκολ, 25 ασίστ].

2025 done. A year for the books. 📖🇬🇷 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 27, 2025

𝐅𝐢𝐯𝐞 goals in 𝐨𝐧𝐞 minute. 🖐✨ pic.twitter.com/aFos3eBRix — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 28, 2025



Τα παιδιά του Ντιόγκο Ζότα πάτησαν το χορτάρι του Anfield

Σε έντονα συγκινησιακό κλίμα έγινε το Λίβερπουλ - Γουλβς, ένα ματς στη μνήμη του επιθετικού, Ντιόγκο Ζότα, που το καλοκαίρι έχασε τη ζωή του μαζί με τον αδερφό του σε τροχαίο δυστύχημα. Τα τρία παιδιά του πρώην άσου των δύο ομάδων βγήκαν στο χορτάρι του Anfield συνοδευόμενα από τον αρχηγό των Reds, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, πριν την έναρξη του παιχνιδιού που η ομάδα του Άρνε Σλοτ επικράτησε 2-1 και ανέβηκε στην 4άδα της Premier League.

Diogo Jota’s sons leading Liverpool out today against Wolves ❤️



pic.twitter.com/RFp2jQo0Dy — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) December 27, 2025



Μεγάλος Πούλισικ: Σκόραρε εντός γηπέδου, ακύρωσε το… γκολ του εκτός!

Ας μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Όλοι σπεύσαμε να αποθεώσουμε τον Κρίστιαν Πούλισκ, προφανώς όχι για το γκολ που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη κόντρα στην Ελλάς Βερόνα (3-0) αλλά για τη φήμη που τον ήθελε να βγαίνει με την συμπατριώτισσά του, Αμερικανίδα ηθοποιό, Σίντνεϊ Σουίνι. Ο 27χρονος, που έχει βγει μπροστά για την Μίλαν φέτος, το έκανε και εκτός γηπέδου, καθώς διέψευσε με σχόλιο μέσα από τον προσωπικό του λογιαριασμό, πως δεν υπάρχει το παραμικρό ανάμεσα σε εκείνον και την ξανθιά κοπελάρα. Respect.

Informa La Gazzetta dello Sport que Christian Pulisic y la actriz Sydney Sweeney están en una relación, ambos han estado saliendo durante varias semanas.



¡SU MEJOR GOLAZO! 🤯 pic.twitter.com/fxqRHd88t1 — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) December 27, 2025



Η Γιουνάιτεντ πήρε το μοναδικό ματς της Boxing Day

Boxing Day με ένα μόνο ματς είχε γίνει τελευταία φορά πριν 43 χρόνια και το είδαμε ξανά φέτος λόγω του φορτωμένου προγράμματος στην Ευρώπη και γιατί η Premier League χώρεσε τους «γιορτινούς» αγώνες στο ΣΚ. Ένα ματς λοιπόν την 26η Δεκεμβρίου με αποτέλεσμα να πανηγυρίσουν οι fans μόνο μίας ομάδας. Και ήταν ατυτοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία χάρη σε ένα απίθανο γκολ του Ντόργκου, νίκησε απουσίες και Νιούκαστλ και πλέον βρίσκεται μαζί με την Τσέλσι στην 5η θέση, που πιθανότατα θα οδηγήσει στο Champions League.



Το «κόλλησε» ξανά ο Δουβίκας

Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις με ουσία έδωσε ο Τάσος Δουβίκας στην Ιταλία. Ο Έλληνας φορ ήταν βασικός για την Κόμο στον εκτός έδρας αγώνα με την Λέτσε και έγραψε και πάλι το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Ο 26χρονος προσπάθησε στο πρώτο μέρος του αγώνα στο Via del Mare αλλά το ανάποδο ψαλίδι του απέκρουσε ο Φαλκόνε, όμως τον νίκησε στην επανάληψη διαμορφώνοντας το τελικό 0-3. Ο Δουβίκας έχει πλέον 4 γκολ στη φετινή Serie A με την Κόμο, που βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας.

75 | Douvikas is back on the scoresheet, assisted by Nico Paz! #LecceComo 0-3 pic.twitter.com/1ZVs4KQLmh — Como1907 (@Como_1907) December 27, 2025



Άστον Βίλα για νέα Λέστερ!

Αν και η Λέστερ είχε πολύ μικρότερο budget, αν η Άστον Βίλα καταφέρει κάτι ανάλογο θα μιλάμε για ένα ακόμα «θαύμα». Η ομάδα του Ουνάι Έμερι με δύο γκολ του Όλι Γουότκινς στην επανάληψη γύρισε το ματς με την Τσέλσι στο Stamford Bridge (1-2) και έφτασε τις 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά στην ιστορία του συλλόγου. Έπειτα από 18 αγώνες στην Premier League βρίσκεται μόλις στο -3 από την κορυφή και είναι ακόμα πιο απίστευτο το γεγονός ότι στα πρώτα 5 ματς πρωταθλήματος ήταν χωρίς νίκη και είχε πετύχει μόλις ένα γκολ.

🚨🚨| Aston Villa are on an incredible run with 𝐄𝐋𝐄𝐕𝐄𝐍 wins in a row.



✅ 2-0 win v Maccabi Tel Aviv

✅ 4-0 win v Bournemouth

✅ 2-1 win v Leeds

✅ 2-1 win v Young Boys

✅ 1-0 win v Wolves

✅ 4-3 win v Brighton

✅ 2-1 win v Arsenal

✅ 2-1 win v Basel

✅ 3-2 win v West Ham… pic.twitter.com/LJOLEomtA1 — CentreGoals. (@centregoals) December 27, 2025



Η ασίστ του Παυλίδη διατήρησε αήττητη την Μπενφίκα

Η Μπενφίκα βρέθηκε να χάνει από την Μπράγκα εκτός έδρας, ισοφάρισε χάρη σε ασίστ του Βαγγέλη Παυλίδη στο δεύτερο μέρος, όμως έμεινε στο 2-2 και δεν μπόρεσε να χαρεί το αήττητό της όσο θα ήθελε. Οι Αετοί, έπειτα από αυτό το αποτέλεσμα βρίσκονται πλέον στο -7 από την πρωτοπόρο, Πόρτο, που έχει έναν αγώνα λιγότερο και μπορεί να αυξήσει τη διαφορά στο +10 έπειτα από μόλις 16 αγωνιστικές.



Κράτησε την κορυφή της Premier League η Άρσεναλ

Αν και στο τέλος χρειάστηκε τον Ράγια να «πετάξει» και να κάνει μια επέμβαση παγκόσμιας κλάσης για να το καταφέρει, η Άρσεναλ έκαμψε την αντίσταση της Μπράιτον με 2-1 στο Emirates και επέστρεψε στην κορυφή της Premier League. Με γκολ του Όντεγκααρντ και αυτογκόλ, οι Gunners έκαναν τη δουλειά και πήραν πίσω το Νο1, όπου είχε βρεθεί για λίγο η Μάντσεστερ Σίτι που είχε νωρίτερα λυγίσει εκτός έδρας την Νότιγχαμ Φόρεστ με πρωταγωνιστή τον Τσερκί (1-2).

Putting on a show.



Sit back and enjoy the best of Martin Odegaard against Brighton & Hove Albion (H) pic.twitter.com/da4KlGNZwN — Arsenal (@Arsenal) December 28, 2025

Another spectacular David Raya save for the repertoire 🧤 pic.twitter.com/qX20F1LQQ2 — Arsenal (@Arsenal) December 28, 2025



Έριξε τους τίτλους τέλους ο Καβάνι

Ένας από τους κορυφαίους σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων, ο Έντισον Καβάνι, αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του. Στα 38 του πλέον, με τελευταίο σταθμό την Μπόκα Τζούνιορς, ο Matador ανακοίνωσε το «αντίο» ευχαριστώντας το ποδόσφαιρο για όσα του έδωσε. Ο Ουρουγουανός επιθετικός, με περισσότερα από 400 γκολ στο βιογραφικό του, ξεκίνησε την πορεία του στην Ευρώπη με την Παλέρμο, συνέχισε στην Νάπολι και στη συνέχεια φόρεσε την φανέλα των Νάπολι, Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν μετακομίσει στην Αργεντινή.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: EDINSON CAVANI RETIRES FROM FOOTBALL AT THE AGE OF 38.



🇺🇾🗣️ Cavani: "THANK YOU VERY MUCH, FOOTBALL!!!



You shaped me, challenged me, taught me to get back up when I fell, and to value every step of the journey. You allowed me to fulfil dreams that, as a… pic.twitter.com/k9zLjV5eXV — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 28, 2025



Κλασική νίκη με την Αταλάντα και στο Νο1 η Ίντερ

Η πελατειακή σχέση της Ίντερ με την Αταλάντα συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής στο Μπέργκαμο. Οι Nerazzurri εκμεταλλεύτηκαν μια παιδική γκάφα στην άμυνα και έφυγαν με το πολύτιμο 0-1 με γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες, το οποίο τους έδωσε την ευκαιρία να κάνουν και πάλι δική τους την κορυφή της Serie A, όπου είχε βρεθεί για μερικές ώρες η Μίλαν.