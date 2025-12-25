Ο διαιτητής τον απείλησε με κόκκινη: Ο Μουτουσαμί του Ατρόμητου βγήκε με φορείο για να μην αποβληθεί

Ο Σαμουέλ Μουτουσαμί μίλησε για ένα περίεργο σκηνικό στο παιχνίδι του Κονγκό με το Μπενίν.

Σε μία περίεργη φάση πρωταγωνίστησε ο Σαμουέλ Μουτουσαμί στη νίκη του Κονγκό επί του Μπενίν με 1-0. Ο άσος του Ατρόμητου δέχτηκε ένα μαρκάρισμα και, όπως αποκάλυψε, ο διαιτητής τον απείλησε με κόκκινη, εάν δεν έβγαινε έξω από τον αγωνιστικό χώρο με το φορείο. Αν και δεν είχε τραυματιστεί, υπάκουσε την εντολή του ρέφερι για να μη ρισκάρει να δεχτεί κάρτα.

«Μου είπε ότι αν δεν ανέβαινα στο φορείο για να περάσω εκτός, θα μου έβγαζε κίτρινη. Είχα ήδη μια κίτρινη, οπότε δεν μπορούσα να το ρισκάρω», αποκάλυψε ο Μουτουσαμί.

