Ράτσιτς: «Ήθελα να δοκιμάσω να παίξω στην Ελλάδα»

Ο Ούρος Ράτσιτς μίλησε στην κάμερα της Noviber, η οποία είναι και ο επίσημος χορηγός του Άρη, για την σεζόν, την καριέρα του και το μέλλον.

Ο Σέρβος χαφ αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στο να έρθει στην Ελλάδα και τους Κιτρινόμαυρους.

«Είμαι 27 ετών και πιστεύω ότι έχω περάσει από πολλές χώρες κι έχω ζήσει πολλά στο ποδόσφαιρο. Όταν με κάλεσαν από εδώ και είδα αυτή τη νέα ευκαιρία, ήμουν πραγματικά χαρούμενος. Όπως λέμε είμαστε χώρες-αδέλφια, είμαστε ορθόδοξοι. Παρακολουθούσα τις ομάδες της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και κάποιες φορές μέσα στη σεζόν. Ήθελα να δοκιμάσω να παίξω στην Ελλάδα».

Ποια ομάδα ήταν ο αντίπαλός σου στο πρώτο σου παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα;

«Ξέρω 100%. Ο Ολυμπιακός».

Πόσα παιχνίδια έπαιξες με την Βαλένθια;

«Δεν θυμάμαι καλά, αλλά σίγουρα περίπου 50 παιχνίδια» (σ.σ. η σωστή απάντηση είναι 70)

Πόσα παιχνίδια έχεις παίξει μέχρι σήμερα με την εθνική Σερβίας;

«10 ή 12» (σ.σ. η σωστή απάντηση είναι 13)

Θυμάσαι το πρώτο σου παιχνίδι;

«Ναι στο Μαρακανά, με την Ιρλανδία»

Για το Παγκόσμιο Κύπελλο, που ήταν στην αποστολή της Σερβίας.

«Πήγα εκεί, ήμουν πολύ χαρούμενος και έχω ήδη πραγματοποιήσει ένα όνειρο. Δεν έπαιξα, αλλά άλλαξαν πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Στο πρώτο παιχνίδι, ετοιμαζόμουν να μπω, έκανα ζέσταμα, αλλά τελικά δεν μπήκα. Ήταν κακή τύχη και κακό αποτέλεσμα. Και άλλαξαν πολλά, πιστεύω όμως ότι θα παίξω στα επόμενα Μουντιάλ».

Πόσες κόκκινες κάρτες έχεις στην καριέρα σου;

«Νομίζω μόνο μία, απέναντι στην Λεβάντε, μετά το παιχνίδι. Αλλά εγώ δεν πάλεψα. Αυτοί πάλεψαν μαζί μου»

Ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει

«Υπάρχουν πολλοί, καθώς έπαιζα La Liga. Και στην Ιταλία. Αυτός που είναι σίγουρος ο Μέσι. Ο Μόντριτς, ο Μπενζεμά, ο Κρος. Πολλοί, είναι πολλοί».

Έχεις παίξει Σερβία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Αγγλία. Ποιο πρωτάθλημα είναι το πιο δύσκολο;

«Σωματικά η Αγγλία. Στο ποδόσφαιρο που μου αρέσει να παίζω, η Ισπανία».

Έχεις κάποια τρελή ποδοσφαιρική ιστορία;

«Εγώ γενικά είμαι τρελός. Κάθε μέρα μαζί μου είναι κάτι τρελό».

Πες μας για τον πανηγυρισμό σου.

«Αυτό είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα και την οικογένειά μου. Το γνωρίζουν μόνο λίγοι άνθρωποι. Η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, αλλά σημαίνει πολλά για μένα».

Πες μας για τα τατουάζ σου

«Κάθε τατουάζ σημαίνει κάτι. Κάθε γραμμή υπάρχει για κάποιο λόγο. Δεν τα έχω απλά για να τα έχω. Πολλά είναι για όνειρα. Για το ποδόσφαιρο, για την οικογένεια, για το παγκόσμιο Κύπελλο, για όλα όσα έχω περάσει στη ζωή μου ή θέλω να περάσω».