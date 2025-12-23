Ολυμπιακός: Στο κόλπο για τον Κουϊαμπανό της Νότιγχαμ

Σενάριο από τη Βραζιλία μπλέκει τον Ολυμπιακό με τον Κουϊαμπανό, που ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν «καίγεται» για ενίσχυση τον Ιανουάριο, αλλά ο Ολυμπιακός σπάνια μένει άπραγος στις μεταγραφικές περιόδους. Τα σενάρια πάντως καλά κρατούν και σε ένα από αυτά εκ Βραζιλίας, οι «ερυθρόλευκοι» εμπλέκονται με την περίπτωση του Κουϊαμπανό.

Ο 22χρονος αριστερός μπακ ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά αγωνίζεται δανεικός στην Μποταφόγκο. Ο δανεισμός του ωστόσο λήγει τέλος του μήνα και οι Βραζιλιάνοι θέλουν να τον κρατήσουν, τουλάχιστον έως το καλοκαίρι. Θέση στο ρόστερ των «Reds» δεν υπάρχει, ωστόσο στην υπόθεση μπλέκουν και τον Ολυμπιακό, ο οποίος φέρεται να έχει μπει σφήνα.

Βέβαια, δεν προκύπτει από κάπου ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για αριστερό μπακ, έχοντας τους Ορτέγκα, Ονιεμαέτσι για τη θέση. Μόνο αν υπάρξει κάποια αποχώρηση θα μπορούσε να γίνει κίνηση. Ωστόσο, στον Πειραιά αρέσει ο Κουϊαμπανό, ο οποίος μετρά το 2025 47 συμμετοχές με 6 γκολ και 5 ασίστ στην Μποταφόγκο.