Συγκινητική στιγμή στις Αζόρες: Η Αρούκα τίμησε τον μοναδικό της οπαδό (vid)

Μια από τις πιο όμορφες εικόνες της αγωνιστικής ήρθε από την Πορτογαλία, με τους ποδοσφαιριστές της Αρούκα να χαρίζουν το πιο ξεχωριστό «χριστουγεννιάτικο δώρο» στον μοναδικό φίλαθλο που βρέθηκε στο πλευρό τους στις Αζόρες.

Η Αρούκα ταξίδεψε την Κυριακή (21/12) στο νησί για να αντιμετωπίσει τη Σάντα Κλάρα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Primeira Liga, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 σε μια αναμέτρηση που δεν πρόσφερε πολλές συγκινήσεις εντός αγωνιστικού χώρου.

Το πραγματικό highlight, όμως, ήρθε μετά το τελευταίο σφύριγμα. Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της φιλοξενούμενης ομάδας κατευθύνθηκαν προς την κερκίδα για να χαιρετήσουν τους φίλους της ομάδας που ταξίδεψαν για τον αγώνα.

Στις εξέδρες βρισκόταν… μόνο ένας οπαδός. Αυτό, όμως, όχι μόνο δεν πτόησε τους ανθρώπους της Αρούκα, αλλά τους συγκίνησε ακόμη περισσότερο. Όλοι μαζί πλησίασαν τον φίλαθλο, τον γνώρισαν από κοντά, φωτογραφήθηκαν μαζί του και τον ευχαρίστησαν προσωπικά για το ταξίδι σχεδόν 1.500 χιλιομέτρων (900 μιλίων) που έκανε για να στηρίξει την ομάδα της καρδιάς του.

Μπορεί το αποτέλεσμα να μην του χάρισε τη νίκη που περίμενε, όμως η αναγνώριση και η αγάπη που εισέπραξε από τους ποδοσφαιριστές και τον σύλλογο αποτέλεσαν την απόλυτη ανταμοιβή για τον πιο πιστό φίλο της Αρούκα.