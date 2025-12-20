Λέτο: «Σημαντικός βαθμός κόντρα σε μια μεγάλη ομάδα - Θα κάνει σπουδαία πράγματα στον Παναθηναϊκό ο Τετέι»

Όσα είπε ο Σεμπαστιάν Λέτο μετά την ισόπαλη αναμέτρηση της Κηφισιάς στην έδρα του Ολυμπιακού (1-1), αλλά και για τον Ανδρέα Τετέι ο οποίος αγωνίστηκε τελευταία φορά με την ομάδα των Βορείων προαστείων πριν πάει στον Παναθηναϊκό.

Η Κηφισιά έκανε το «μπαμ» αφού κατάφερε να αποσπάσει την ισοπαλία με 1-1, απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Σεμπαστιάν Λέτο εμφανίστηκε ευχαριστημένος από την προσπάθεια της ομάδας του, ενώ μίλησε και για τον Ανδρέα Τετέι που φόρεσε για τελευταία φορά την εμφάνιση της Κηφισιάς πριν την ένταξη του στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αργεντίνος προπονητής:

«Δεν είναι εύκολο να παίξεις σε αυτό το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός είναι μια σπουδαία ομάδα, έχει δείξει τι μπορεί να κάνει κόντρα και σε μεγάλες ομάδες που έχουν έρθει στο συγκεκριμένο στάδιο. Η φιλοσοφία μας είναι να δίνουμε το 100% απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Αυτό έκαναν και απόψε οι παίκτες μου, τους αξίζουν συγχαρητήρια και είμαι υπερήφανος για αυτούς.

Ο στόχος μας παραμένει να είναι η παραμονή και να παίρνουμε βαθμό ή βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Αν στη συνέχεια αλλάξουν τα βαθμολογικά δεδομένα τότε θα το δούμε.

Για τον Ανδρέα Τετέι: «Ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Ήμουν μαζί του δύο χρόνια, είναι φίλος μου, ίσως δεν είναι σωστό αυτό που λέω. Πιστεύω θα κάνει σπουδαία πράγματα στον Παναθηναϊκό, του εύχομαι τα καλύτερα. Τελείωσε το κεφάλαιο στην Κηφισιά και ξεκινάει ένα νέο. Ανοίγει ένα πάρα πολύ μεγάλο στον Παναθηναϊκό».