ΑΕΚ at the buzzer: Έκτη φετινή νίκη στο 90…φεύγα, τρίτη με πέναλτι! (vids)

Ο Λούκα Γιόβιτς υπέγραψε ακόμα μία δραματική νίκη της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν κι έστειλε τους φίλους της Ένωσης στα ουράνια.

Με τα πιεσόμετρα… παραμάσχαλα οι φίλοι της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν, βλέποντας ακόμη ένα γκρανγκινιολικό φινάλε και την ομάδα τους να πανηγυρίζει άλλη μία νίκη στα χασομέρια.

Ήταν η έκτη φορά που το κάνει το συγκρότημα του Νίκολιτς την τρέχουσα περίοδο, σε όλες μάλιστα της διοργανώσεις.

Το βράδυ της Πέμπτης ο Λούκα Γιόβιτς σημείωσε το χρυσό τρίτο γκολ της Ένωσης στο 3-2 επί της Κραϊόβα με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο... 15ο λεπτό των καθυστερήσεων κι έστειλε τους Κιτρινόμαυρους απευθείας στους "16" του Conference League.

Ναι, ήταν πέναλτι, αλλά σε τέτοιες στιγμές και τέτοιας κρισιμότητας αγώνες, δεν είναι πολλοί οι ποδοσφαιριστές που -επαναλαμβανόμενα- έχουν το "κρύο αίμα" για να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα και να δώσουν τη νίκη στην ομάδα τους.

Ο Λούκα Γιόβιτς ωστόσο το έκανε. Ξανά και ξανά! Είχε προηγηθεί άλλωστε το τρομερό κρεσέντο του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο όπου σημείωσε χατ τρικ (2-3), με το λυτρωτικό τρίτο γκολ από το σημείο του πέναλτι στο 94’, σκοράροντας για δεύτερη φορά από την άσπρη βούλα στο συγκεκριμένο ματς.

Ακόμα μία νίκη στις καθυστερήσεις είχε σημειωθεί στο πρωτάθλημα με τον Παναιτωλικό (1-0). Ήρωας σε εκείνο το παιχνίδι ο Ορμπελίν Πινέδα που στο 92' σημείωσε το χρυσό γκολ των Κιτρινόμαυρων, χαρίζοντας το τρίποντο-χρυσάφι στην ομάδα του.

Κόντρα στην Κηφισιά (2-3) είχε λυτρωθεί η ΑΕΚ πάλι με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 92’, το οποίο είχε κερδίσει ο Γιόβιτς μετά από μία τρομερή κούρσα, αλλά το εκτέλεσε ο Μάριν, δείχνοντας κι εκείνος ότι είναι… άνιωθος, με την μπάλα να πηγαίνει στις αράχνες της εστίας! Κοινή συνισταμένη; Πάλι η ΑΕΚ είχε βρεθεί να χάνει με 2-0, όπως και χθες, από τη νεοφώτιστη ομάδα, αλλά βρήκε τα ψυχικά αποθέματα για να αντιδράσει παρότι με αριθμητικό μειονέκτημα σε ολόκληρο το β’ μέρος!

Buzzer beater ωστόσο είχε πετύχει ο Δικέφαλος και στο Κύπελλο, όταν ο Καλοσκάμης γλίτωσε την ομάδα του από κάζο κόντρα στην Ηλιούπολη της Superleague 2, σκοράροντας στο 96’ το μοναδικό τέρμα.

Και το καλοκαίρι όμως, η Ένωση είχε χαρίσει ένα ψυχόδραμα στους φίλους της, με την πρόκριση στην παράταση επί του Άρη Λεμεσού. Σε εκείνο το παιχνίδι μάλιστα είχε κάνει σεφτέ στα γκολ ο Λούκα Γιόβιτς μπαίνοντας ως αλλαγή και πετυχαίνοντας το 3-1 στο 109’, που ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη και την πρόκριση.