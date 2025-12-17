Η Γιουβέντους «χρυσώνει» τον Γιλντίζ για να μείνει στο Τορίνο

Οι «μπιανκονέρι» θα έχουν νέο κύκλο επαφών με την πλευρά του Τούρκου μεσοεπιθετικού, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Η διοίκηση της Γιουβέντους έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανανέωσης της συνεργασίας με τον Κενάν Γιλντίζ, προσφέροντας στον 20χρονο εξτρέμ ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο για να τον πείσουν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, οι «μπιανκονέρι» πενταετή επέκταση στο συμβόλαιο του Γιλντίζ με ετήσιες απολαβές στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, συν ακόμη ένα σε μορφή μπόνους!

Οι συζητήσεις των δύο πλευρών αναμένεται να μπουν στο τελικό στάδιο πριν τα Χριστούγεννα, αφού επιθυμία των ανθρώπων της Γιουβέντους είναι η ανανέωση του Γιλντίζ να ολοκληρωθεί το συντομότερο.