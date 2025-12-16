Ο Ζαφείρης στα «ασπρόμαυρα» - Το... φατούρο και η συνάντηση με τον Κωνσταντέλια (pics)

Πρώτη προπόνηση και πρώτα... «ασπρόμαυρα» κλικς για τον Χρήστο Ζαφείρη, που βρέθηκε σήμερα (16/12) στη Νέα Μεσημβρία.

Δεν έχασε λεπτό και λίγες ώρες μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, φόρεσε τα «ασπρόμαυρα» και προπονήθηκε υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αρκετά γνώριμα πρόσωπα, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να προσφέρει το... κλικ, καθώς οι έτεροι της «Γαλανόλευκης», Πέλκας και Μιχαηλίδης βρίσκονται στα «πιτς» λόγω τραυματισμού.

Ο Χρήστος Ζαφείρης όμως δεν «γλύτωσε» από την καθιερωμένη υποδοχή με το... φατούρο, λίγα λεπτά πριν την πρώτη του «ασπρόμαυρη» προπόνηση.