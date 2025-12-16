Προχωρημένες επαφές (και) με στόπερ - Τι άλλο ψάχνει ο ΠΑΟΚ

Δρομολογούνται εξελίξεις στο μεταγραφικό μέτωπο, με τον ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται ενόψει Γενάρη. Προ των πυλών της Τούμπας ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, κινητικότητα και για στόπερ και εξτρέμ.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε τροχιά εξελίξεων στο μεταγραφικό του πλάνο ενόψει της χειμερινής περιόδου και σε αυτό το πλαίσιο, μόνο τυχαία δεν είναι η έντονη φημολογία γύρω από τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Ο Σουηδός επιθετικός βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποτελέσει την πρώτη (σ.σ. μετά του Ζαφείρη) προσθήκη του ΠΑΟΚ, καθώς αποδεσμεύεται από τον Παναθηναϊκό και όλα δείχνουν πως, εκτός απροόπτου, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τούμπα.

Μια περίπτωση που εκτιμούν ιδιαίτερα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, προσμετρώντας το αγωνιστικό του προφίλ, αλλά και το γεγονός ότι μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα στο ρόστερ χωρίς περίοδο προσαρμογής.

Τα χαρακτηριστικά του Γερεμέγεφ, η εμπειρία του από το ελληνικό πρωτάθλημα και η δυνατότητα να προσφέρει άμεσα στον Ραζβάν Λουτσέσκου, αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για να στραφεί ο ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη λύση.

Ο Ρουμάνος τεχνικός αναζητά έναν παίκτη που θα μπορεί να «κουμπώσει» γρήγορα στο σύστημα και να δώσει βάθος σε μια απαιτητική σεζόν με συνεχόμενα παιχνίδια.

Παράλληλα όμως, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση ενός καθαρού φορ. Οι «ασπρόμαυροι» κινούνται ενεργά και για την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης. Κινούνται για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να αγωνιστεί ως αριστερό εξτρέμ, αλλά και ως επιθετικός.

Την ίδια στιγμή, έντονη κινητικότητα καταγράφεται και στην άμυνα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επαφών με στόπερ και δεν αποκλείεται οι εξελίξεις να είναι άμεσες. Ο Ιανουάριος πλησιάζει και οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες…

