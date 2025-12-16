Πλησιάζει σε Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ

Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ καθώς είναι ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που αρέσουν στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Δικέφαλος κινείται ενεργά στην αγορά για την απόκτηση επιθετικού τις τελευταίες μέρες, ενόψει και της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Μία από τις περιπτώσεις που αρέσουν στους ιθύνοντες του Δικεφάλου αλλά και στον Ραζβάν Λουτσέσκου, είναι αυτή του Σουηδού επιθετικού του Παναθηναϊκού, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Παρόλα αυτά, οι «ασπρόμαυροι» είναι πολύ πιθανό να κινηθούν και για απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού, ειδικότερα μετά την πιθανή αποχώρηση του Φιόντορ Τσάλοβ.

Το συμβόλαιο του 32χρονου φορ λήγει την 1η Ιανουαρίου, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να τεθεί άμεσα στα πλάνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει λύση, με το πρόγραμμα του Γενάρη να είναι επιβαρυμένο.

Ο υψηλόσωμος επιθετικός τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του «Τριφυλλιού» μετράει εννιά συμμετοχές και ένα γκολ στη Super League απέναντι στον Παναιτωλικό.

Η πρώτη αναφορά για φημολογούμενο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για απόκτηση του Σουηδού επιθετικού υπήρξε στις 6 Νοεμβρίου από ΜΜΕ της Ρωσίας λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «Ο Τσάλοφ δεν τα πάει καλά και δεν έχει αποδώσει καλά συνολικά (έχει σκοράρει μόνο οκτώ γκολ και έχει δώσει οκτώ ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις σε διάστημα δύο ετών). Κατά συνέπεια, έχασε τη θέση του από τον νεοφερμένο Έλληνα Γιακουμάκη. Ως εκ τούτου, ο προπονητής πρότεινε την υπογραφή ενός νέου επιθετικού, του Ρωσοσουηδού Αλεξάντερ Γερεμέγεφ από τον Παναθηναϊκό».

