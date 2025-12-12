Ρούνεϊ: «Ήθελαν να με σκοτώσουν όταν άφησα την Έβερτον»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ αποκάλυψε πως βρέθηκε αντιμέτωπος με απειλές για τη ζωή του όταν, σε ηλικία μόλις 18 ετών, αποφάσισε να αποχωρήσει από την Έβερτον για να συνεχίσει την καριέρα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μιλώντας στο νέο επεισόδιο του The Wayne Rooney Show του BBC Sport, ο παλαίμαχος Άγγλος άσος θυμήθηκε το κλίμα που επικρατούσε, όταν οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δαπάνησαν 27 εκατ. λίρες για την απόκτησή του το 2004.

«Δέχτηκα απειλές θανάτου. Το σπίτι των γονιών μου βάφτηκε με συνθήματα, προκάλεσαν ζημιές, ενώ και το σπίτι της τότε κοπέλας μου, της σημερινής συζύγου μου, είχε γεμίσει μπογιές», ανέφερε.

Ο Ρούνεϊ εξήγησε ότι η απόφαση δεν ήταν εύκολη λόγω της αντιπαλότητας ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ, αλλά και της πίεσης μέσα στην ίδια του την πόλη. «Έπρεπε να είμαι ψυχικά δυνατός. Ήξερα τι ήθελα και πού ήθελα να φτάσω. Σε εκείνες τις στιγμές πρέπει να είσαι εγωιστής και να κάνεις τη σωστή επιλογή για την καριέρα σου», τόνισε.

Ο πρώην αρχηγός της Γιουνάιτεντ σημείωσε ότι τότε δεν υπήρχε η αδυσώπητη πίεση των social media, κάτι που όπως λέει κάνει τη ζωή των σημερινών νεαρών ποδοσφαιριστών πολύ πιο απαιτητική. Η σύγκριση αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονα μέσα από την εμπειρία του ως πατέρας, καθώς ο γιος του Κάι αγωνίζεται στις ακαδημίες της Γιουνάιτεντ.

«Σήμερα οι νεαροί παίκτες έχουν εκατοντάδες χιλιάδες μάτια στραμμένα πάνω τους. Τα social media δημιουργούν μια συνεχή έκθεση και κριτική. Είναι σημαντικό να έχεις τους σωστούς ανθρώπους γύρω σου, είτε στην οικογένεια είτε στην ομάδα, για να σε κρατούν προσγειωμένο», σημείωσε ο Ρούνεϊ.