Με Ελ Κααμπί οι κλήσεις του Μαρόκου - Εκτός ο Ζαρουρί (pic)

Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί συμπεριέλαβε κανονικά τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην αποστολή του Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Δεν κλήθηκε ο Ανάς Ζαρουρί του Παναθηναϊκού.

O αρχισκόρερ των Πειραιωτών βρίσκεται κανονικά, όπως αναμενόταν, στην αποστολή της χώρας του ενόψει των αναμετρήσεων για το Copa Africa, αντίθετα δεν βρέθηκε χώρος για τον winger του «τριφυλλιού».

Ο Ελ Κααμπί θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού για περίπου ένα μήνα, όταν και θα ολοκληρωθεί το τουρνουά.

Δεδομένα θα χάσει τα παιχνίδια απέναντι σε Ηρακλή (17/12) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά και Κηφισιά (20/12) για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στη συνέχεια η απουσία του θα κριθεί ανάλογα με την πορεία της πατρίδας του στην διοργάνωση.

Στην αποστολή του βρίσκεται και ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, ενώ ανάμεσα στις κλήσεις «δεσπόζει» το όνομα του αρχηγού του Μαρόκο, Ασράφ Χακίμι.