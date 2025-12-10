Με τους Μαντουέκε και Μαρτινέλι να ρίχνουν... κανονιές, η Άρσεναλ πέρασε από το Μπριζ άνετα, επικρατώντας της ομάδας του Τζόλη με σκορ και έκανε το 6Χ6.

Ασταμάτητη είναι η Άρσεναλ, με τους Gunners να κάνουν το 6Χ6 στη League Phase του Champions League και να πάνε για το απόλυτο. Οι Άγγλοι πήραν ένα άνετο «διπλό» κόντρα στην Κλαμπ Μπριζ με σκορ 3-0, χάρη σε πανέμορφα γκολ που πέτυχαν.

Έτσι, η ομάδα του Βορείου Λονδίνου παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο και 18 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός στην αναμέτρηση έπεσε στην 31η θέση με 4 βαθμούς και πλέον το όνειρο της πρόκρισης δυσκολεύει.

Οι «Κανονιέρηδες» ήταν ανώτεροι στην αναμέτρηση, είχαν τις ευκαιρίες και δίκαια έφτασαν στη νίκη, με τους Βέλγους ωστόσο επίσης να εχουν τις ευκαιρίες τους, χωρίς να καταφέρουν όμως. Ο Νόνι Μαντουέκε ήταν αυτος που άνοιξε τον δρομο της νίκης για την Άρσεναλ, με τον Άγγλο εξτρέμ να πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ με έναν... κεραυνό μακριά από την περιοχή για το 1-0 στο 25ο λεπτό.

Με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ο Μαντουέκε «χτύπησε» ξανά και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, κάνοντας το 2-0 (47΄) ξανά από ασίστ του Θουμπιμέντι. Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Γκάμπριελ Μαρτινελι, ο οποίος... ζήλεψε και επίσης με μία «κανονιά» από μακριά διαμόρφωσε το 3-0 στο 56ο λεπτό, γράφοντας ιστορια με την Άρσεναλ, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε πέντε σερί ματς στο Champions League.