Μέσω VAR το 1-0 της Τσέλσι με την Αταλάντα (vid)

Στο 26' η Τσέλσι άνοιξε το σκορ στο Μπέργκαμο όταν ο Ζοάο Πέδρο με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Αταλάντα μετά από σέντρα του Τζέιμς. Το γκολ ακυρώθηκε αρχικά για οφσάιντ αλλά μέτρησε μέσω VAR.

Το γκολ της Τσέλσι