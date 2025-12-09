Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Μέσω VAR το 1-0 της Τσέλσι με την Αταλάντα (vid) 09-12-2025 22:42 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Atalanta BC Chelsea F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 26' η Τσέλσι άνοιξε το σκορ στο Μπέργκαμο όταν ο Ζοάο Πέδρο με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Αταλάντα μετά από σέντρα του Τζέιμς. Το γκολ ακυρώθηκε αρχικά για οφσάιντ αλλά μέτρησε μέσω VAR. Το γκολ της Τσέλσι «Σου ζήτησαν να της δώσεις βραβείο;»: H επική αντίδραση της Ιωάννας Τούνη για τη βράβευση της Ρίας Ελληνίδου στα MAD (Pic) dailymedia.gr Απροσδόκητο: Πάτησε το κουμπί ο Κασσελάκης instanews.gr Το 99% κάνει μέχρι 4/10: Εσυ μπορείς κάτω από 3 λάθη στο πιο δύσκολο κουίζ γεωγραφίας που κυκλοφορεί; menshouse.gr Θέλει ομάδα-φαβορί για την Euroleague: Ο Μάικ Τζέιμς περιμένει το σωστό νεύμα menshouse.gr Από τη ΝΔ: Ο μοναδικός πρωθυπουργός που σύμφωνα με τον Λαζόπουλο δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν για τη σκληρή σάτιρά του dailymedia.gr Ο “Κρέσπο” και ο “Σορλέν” φωτογραφίζουν την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ! menshouse.gr Για να «τσιμπήσει» 2 μονάδες ακόμα: Το μέτρο-τομή του Τσίπρα που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού instanews.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Μέσω VAR το 1-0 της Τσέλσι με την Αταλάντα (vid) SHARE