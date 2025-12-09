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Μέσω VAR το 1-0 της Τσέλσι με την Αταλάντα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 26' η Τσέλσι άνοιξε το σκορ στο Μπέργκαμο όταν ο Ζοάο Πέδρο με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Αταλάντα μετά από σέντρα του Τζέιμς. Το γκολ ακυρώθηκε αρχικά για οφσάιντ αλλά μέτρησε μέσω VAR.

Το γκολ της Τσέλσι

Μέσω VAR το 1-0 της Τσέλσι με την Αταλάντα (vid)