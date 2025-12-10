Γκουαρντιόλα: «Το να είσαι προπονητής της Ρεάλ είναι η πιο δύσκολη δουλειά στο ποδόσφαιρο»

Στα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου για την αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο τεχνικός των «Πολιτών» έριξε την ατάκα του για τους Μαδριλένους.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα θέλησε να υποστηρίξει έμμεσα τον Τσάμπι Αλόνσο σχετικά με το πώς αντιμετωπίζεται αυτή την στιγμή ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε πως το να είναι κάποιος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές στο ποδόσφαιρο.

Μάλιστα ανέφερε πως με τις περσινές επιδόσεις που είχε στην Μάντσεστερ Σίτι, αν τις είχε με την Ρεάλ θα είχε απολυθεί σε λιγότερο από μισή σεζόν.

«Το να προπονείς τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πιο δύσκολη δουλειά στο ποδόσφαιρο. Αν είχα τις περσινές μου επιδόσεις ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, θα με είχαν απολύσει μέσα σε έξι μήνες».