Τσιαπακίδης ενόψει Λέγκια: «Είμαστε αισιόδοξοι και κατάλληλα προετοιμασμένοι»

Ο προπονητής της Κ19 του ΠΑΟΚ, Πέτρος Τσιαπακίδης, λίγο πριν τη σέντρα με τη Λέγκια (9/12 17:30), φάνηκε αισιόδοξος και τόνισε πως οι παίκτες του είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη νίκη-πρόκριση.

Ο «μαέστρος» των Κυπελλούχων σχολίασε το προσεχές παιχνίδι με την ομάδα της Βαρσοβίας, πιστεύοντας στους παίκτες του, οι οποίοι από πλευράς τους «κάλεσαν» τον κόσμο να αγκαλιάσει την προσπάθειά τους και να βρεθεί σήμερα (9/12 17:30) στην Τούμπα.

Με την συμπαράσταση των «ασπρόμαυρων» φιλάθλων, τα αετόπουλα του Πέτρου Τσιαπακίδη θέλουν να ανατρέψουν το 2-1 της Πολωνίας και να προκριθούν στους «32» του Youth League για δεύτερη φορά στην ιστορία τους.

«Πιστεύω ότι η προετοιμασία η πνευματική και η αγωνιστική των παιδιών είναι σε τέτοιο επίπεδο που είμαι σίγουρος ότι θα ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του σημερινού παιχνιδιού. Έχουμε να διαχειριστούμε ένα σκορ από το πρώτο ματς, που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι.

Αν συνυπολογίσουμε ότι αυτά θα συμβούν στο γήπεδό μας με τη συμπαράσταση του κόσμου που θα έρθει να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, ευελπιστούμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για εμάς για να αντιπροσωπεύουμε επάξια το σύλλογο στη διοργάνωση αυτή».