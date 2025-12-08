Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός του «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι βελτιώσεις στο γήπεδο του Ολυμπιακού, καθώς την Δευτέρα (8/12) αφίχθησαν από την Ολλανδία νέα επιδαπέδια φωτιστικά σώματα LED για την καλύτερη περιοποίηση του αγωνιστικού χλοοτάπητα.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι βελτιωτικές επεμβάσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με προσωπικές δαπάνες του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα (8/12) αφίχθησαν από την Ολλανδία τα νέα επιδαπέδια φωτιστικά σώματα LED για τον καλύτερο φωτισμό του φυσικού χλοοτάπητα του φαληρικού γηπέδου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Σταδίου Καραϊσκάκη, Βασίλης Βασιλειάδης, κάνει τις ενέργειες που πρέπει για να φτάσει στην εντέλεια το φωτιστικό σύστημα που φωτίζει και δυναμώνει τον χλοοτάπητα του “Καραϊσκάκης”.