Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός του «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι βελτιωτικές επεμβάσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με προσωπικές δαπάνες του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Συγκεκριμένα, την Δευτέρα (8/12) αφίχθησαν από την Ολλανδία τα νέα επιδαπέδια φωτιστικά σώματα LED για τον καλύτερο φωτισμό του φυσικού χλοοτάπητα του φαληρικού γηπέδου.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Σταδίου Καραϊσκάκη, Βασίλης Βασιλειάδης, κάνει τις ενέργειες που πρέπει για να φτάσει στην εντέλεια το φωτιστικό σύστημα που φωτίζει και δυναμώνει τον χλοοτάπητα του “Καραϊσκάκης”.