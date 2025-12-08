Πάνε για συμβιβασμό ΑΕΚ-Μήτογλου

Σήμερα το μεσημέρι ήταν να εκδικαστεί η διαμάχη μεταξύ ΠΑΕ ΑΕΚ και Σίμου Μήτογλου στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση υπήρξε νέα αναβολή καθώς υπάρχει μια διαδικασία προς κάποια συμβιβαστική λύση. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες κατά πόσο οι δυο πλευρές θα φτάσουν σε μια συμφωνία. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ ζητούσε να λυθεί το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, με υπέρ της όρους, ενώ ο Μήτογλου είχε αιτηθεί να λυθεί η συνεργασία του με την Ένωση, με όρους που θέτει ο ίδιος, κάνοντας λόγο για «μείωση προσωπικότητας» επειδή από το καλοκαίρι δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα.

Αναμένουμε να δουμε πως θα τελειώσει η συγκεκριμένη υπόθεση καθώς επαναλαμβάνουμε πως τις τελευταίες ημέρες γίνεται μια προσπάθεια για να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση...