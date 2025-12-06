Έκπληξη από τη Βερόνα με «θύμα» την Αταλάντα

Πολύ μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο «Μαρκ Αντόνιο Μπεντεγκόντι», όπου η ουραγός - μέχρι και σήμερα το βράδυ - Βερόνα επιβλήθηκε με 3-1 επί της Αταλάντα, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Serie A.

Η πρώτη νίκη της ομάδας του Πάολο Ζανέτι στο πρωτάθλημα απέναντι στους «μπεργκαμάσκι», που το βράδυ της Τρίτης (9/12) υποδέχονται την Τσέλσι στη League Phase του Champions League, πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον κόσμο, καθώς, πλέον, μετά το «τρίποντο» αυτό η ομάδα «ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση κι άπαντες ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες.

O Μπελγκάλι άνοιξε το σκορ στο 28ο λεπτό, με τον Τζοβάνε στο 36' να διπλασιάζει το προβάδισμα της Βερόνα, που πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει σαφές προβάδισμα νίκης.

Στο 71' ο Μπερνέντε έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Βερόνα, διαμορφώνοντας το 3-0, με την Αταλάντα απλά να μειώνει το σκορ στο τελικό 3-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σκαμάκα στο 85'.