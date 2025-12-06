Μέσω... Χαλάστρας στην κορυφή η Αναγέννηση - «Σκόνταψε» στα Γιάννενα η Νίκη

Έκπληξη στους Ζωσιμάδες με τη Νίκη Βόλου να «γκελάρει» κόντρα στον τοπικό ΠΑΣ (1-1), ενώ η Αναγέννηση μέσω... Χαλάστρας πάτησε κορυφή.

Η «αυλαία» της 13ης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της Super League 2, άνοιξε στο ουδέτερο Περιστέρι όπου οι δύο Β ομάδες (Αστέρας και ΠΑΟΚ) αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1. Ο Σιμόνι άνοιξε το σκορ στο 31΄, ενώ ο Κοσίδης στο 67΄ισοφάρισε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Στη Χαλάστρα η Αναγέννηση πετούσε... φωτιές στο πρώτο ημίχρονο. O Kαρίμ μόλις στο 8ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Καρδίτσας, με τους Πολέτο-Καμπετσή να διαμορφώνουν εύκολα το 0-3 ημιχρόνου. Μάλιστα το σκορ θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο αν το σουτ στο 36΄του Καμπετσή δεν είχε σταματήσει στο κάθετο δοκάρι της εστίας του Γιακουμή.

Δεύτερο δοκάρι στο 75΄για τους φιλοξενούμενους με το σουτ του Νικολιά να βρίσκει το οριζόντιο της εστίας του Καμπανιακού, με το 0-3 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Καμπανιακός (Χαραλαμπίδης): Γιακουμής, Παπαστεριανός, Χατζηκυριάκος, Π. Καθάριος (18′ λ.τ Καράδαλης), Ντουμάνης, Παπακωνσταντίνου, Πολύζος (33′ Σαρβανίδης), Ν. Καθάριος (60′ Μυγδαλιάς), Τσαπακίδης (46′ Καράκουτης), Ρόβας, Δερμιτζάκης (60′ Αλμπάνης).

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης (69′ Ανδρέου), Λεωνιδόπουλος, Πολέτο (69′ Νικολιάς), Μπούσης, Γκόλιας, Νοικοκυράκης (54′ Μπάλτας), Στίκας, Καρίμ (54′ Μανουσάκης), Καμπετσής (84′ Νινίκας), Τίντε.

Στους «Ζωσιμάδες» των Ιωαννίνων ο ΠΑΣ υποδέχτηκε τη Νίκη, αποσπώντας τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας. Ο Γιάννης Λουκίνας άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους μόλις στο 18ο λεπτό, όμως οι Ηπειρώτες με τον Μπουλλάρι στο 55ο λεπτό ισοφάρισαν κρατώντας το 1-1 μέχρι το τέλος.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Σίνα, Πρεκατές, Δούμας, Παναγιώτου, Παυλίδης (29′ Λύγκας), Ναούμης, Μπρκλιάτσα (84′ Δόσης), Συμεωνίδης (66′ Αριγίμπι), Κρυπαράκος (84′ Αθανασίου), Πατρινός, Μπουλλάρι (84′ Κόντε).

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Τσέλιος, Κιβρακίδης, Μπαξεβάνος, Ντιαλόσι, Τζανετόπουλος (67′ Γκαντέλιο), Έππας (65′ Βοντχάνελ), Σίλβα, Στοΐλκοβιτς (84′ Σαποβάλοφ), Γιακουμάκης (65′ Βουτσάς), Λώλης, Λουκίνας.

Αναλυτικά η 13η αγωνιστική:

Αστέρας Β - ΠΑΟΚ Β 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου 1-1

Καμπανιακός - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-3

7/12 Μακεδονικός - Καβάλα

7/12 Νέστος Χρυσούπολης - Ηρακλής

Η βαθμολογία:

Αναγέννηση Καρδίτσας 30 βαθμοί Νίκη Βόλου 28 βαθμοί Ηρακλής 28 βαθμοί * Αστέρας Β 27 βαθμοί ΠΑΟΚ Β 15 βαθμοί Καβάλα 12 βαθμοί * Νέστος 11 βαθμοί * ΠΑΣ Γιάννινα 9 βαθμοί Καμπανιακός 9 βαθμοί Μακεδονικός 5 βαθμοί *

* έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο