Ο Μπόατενγκ αποκάλυψε το άγριο επεισόδιο που είχε με τον Λιβάγια (vid)

Ο Κέβιν-Πρινς Μπόατενγκ, σε διαδικτυακή συνέντευξη που παραχώρησε, θυμήθηκε το άγριο επεισόδιο που είχε με τον Μάρκο Λιβάγια, όταν οι δύο ποδοσφαιριστές αγωνίζονταν στην Λας Πάλμας.

Ο Μπόατενγκ ανέφερε, ότι κατά την διάρκεια ενός αγώνα είχε μια λογομαχία με τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ, με την... ανακωχή των δύο τους να κρατάει για λίγο αφού μετά ακολούθησαν γροθιές!

Aναλυτικά όσα είπε:

«Ο Λιβάγια με τον οποίο έπαιξα στη Λας Πάλμας. Ήταν απίστευτα δυνατός. Τσακωθήκαμε στο γήπεδο. Μια μέρα, έκανε ντρίμπλα στην προπόνηση, ενώ έπρεπε να κάνει πάσα. Του είπα: «Κάνε πάσα, σταμάτα να είσαι εγωιστής». Μου απάντησε: «Σκάσε!» Τσακωθήκαμε, αλλά ηρεμήσαμε μετά την προπόνηση.

Στην κουζίνα, τον ρώτησα: «Αδερφέ, τι σου συμβαίνει;». Μου είπε: «Συγγνώμη, έχω κάποια προβλήματα στο σπίτι. Αυτό και το άλλο». Του είπα ότι το είχα παρατηρήσει, γιατί ήταν πολύ τεταμένος. Ήθελα να τον βοηθήσω και η συζήτηση ήταν όμορφη, μέχρι που του είπα να μην μου ξανασυμπεριφερθεί έτσι.

Η περηφάνια του ανέβηκε και είπε: «Τι θέλεις;». Άνοιξε την πόρτα και με χτύπησε ακριβώς στο μέσο του μετώπου. Έχασα τον έλεγχο. Έτρεξα προς το μέρος του και τον χτύπησα στο κεφάλι με τη γροθιά μου. Αρχίσαμε να μαλώνουμε. Με χτύπησε και μου έσπασε το χείλος. Μαλώσαμε σοβαρά για λίγα λεπτά και μετά ο καθένας πήρε τον δρόμο του».