Αποχώρηση Ντάσιου από τον ΠΑΣ Γιάννινα - Το «ευχαριστώ» του Σιόντη

Ο «θρύλος» και εμβληματικός αρχηγός του συλλόγου άφησε τη θέση του Γενικού Αρχηγού και ο επιχειρηματίας που φροντίζει για τη βιωσιμότητα του Αίαντα της Ηπείρου, τον αποχαιρέτησε με ένα μακροσκελές μήνυμα ευγνωμοσύνης και θαυμασμού.

Αναλυτικά, το μήνυμα του Νίκου Σιόντη για το «αντίο» του Γιώργου Ντάσιου:

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ, ΓΙΩΡΓΟ

Ο Γιώργος Ντάσιος δεν είναι απλώς ένα όνομα για τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Είναι κομμάτι της ιστορίας του, είναι σημαία, είναι αρχηγός, είναι ένας άνθρωπος που τίμησε όσο λίγοι τη φανέλα με τον ταύρο μέσα στο γήπεδο και έξω από αυτό.

Από τον Ιούλιο, σε αυτή τη δύσκολη και άνιση μάχη να κρατήσουμε τον ΠΑΣ όρθιο, ο Γιώργος ήταν στο πλευρό μου κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε απόφαση.

Ως Γενικός Αρχηγός, δεν πρόσφερε απλώς υπηρεσίες, πρόσφερε ψυχή, αγάπη, πάθος και μια σχέση με την ομάδα που δεν μαθαίνεται αλλά γεννιέται και χτίζεται μια ζωή.

Η παρουσία του ήταν στήριγμα για εμένα προσωπικά, και ακόμη περισσότερο για όλη την ομάδα.

Γι’ αυτό και η αποχώρησή του αποτελεί μεγάλη απώλεια.

Όμως θέλω να γίνει ένα πράγμα απολύτως ξεκάθαρο:

Ο Γιώργος αποχωρεί αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς λόγους.

Κανένας άλλος λόγος, καμία παρεξήγηση, καμία σύγκρουση δεν υπάρχει πίσω από την απόφασή του.

Και αυτό αρκεί.

Τον σέβομαι, τον εμπιστεύομαι και τον ευχαριστώ από καρδιάς για όσα έκανε όλους αυτούς τους μήνες, σε μια περίοδο που οι περισσότεροι θα φοβόντουσαν ακόμη και να πλησιάσουν την ομάδα.

Ο Γιώργος Ντάσιος ανήκει για πάντα στην οικογένεια του ΠΑΣ και η πόρτα μας —και η δική μου— θα είναι πάντα ανοιχτή για εκείνον.

Ελπίζω και εύχομαι να επιστρέψει σύντομα, από οποιοδήποτε πόστο επιλέξει, γιατί ο ΠΑΣ χρειάζεται ανθρώπους σαν τον Γιώργο:

καθαρούς, έντιμους, παθιασμένους και αληθινούς ΠΑΣολέδες.

Γιώργο,

σε ευχαριστώ για όλα.

Για την προσφορά σου, τον χαρακτήρα σου, τη στήριξή σου και για το ότι στάθηκες δίπλα μας στις πιο δύσκολες στιγμές.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα θα είναι πάντα σπίτι σου».