Ηρακλής: Συνεχίζεται ο «πόλεμος» μεταξύ Μονεμβασιώτη - Ευγενίου!

Η κόντρα ανάμεσα στους Παναγιώτη Μονεμβασιώτη και Στράτο Ευγενίου καλά κρατεί, με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ηρακλής να τονίζει πως κατέχει το 98,24% των μετοχών της ομάδας - Ποια ήταν η απάντηση που έλαβε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μονεμβασιώτης στη συνέντευξη τύπου:

«Χρησιμοποιήσαμε την ονομασία ''Φούρνοι Βενέτη'' για να προστατεύσουμε τον Ηρακλή. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, είτε πρόκειται για Λουκίνα είτε για Παναγόπουλο, να δυσφημεί συστηματικά την ομάδα. Η ομάδα δεν είναι μόνη, διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό νομικό τμήμα σε όλα τα επίπεδα. Θέλουμε σεβασμό, όπως ακριβώς σεβόμαστε κι εμείς όλους.

Σήμερα κατέχουμε το 98,24% των μετοχών, με επίσημη βεβαίωση τόσο στο Μητρώο Δικαιούχων όσο και στο ΓΕΜΗ. Από εδώ και πέρα, ο κ. Στράτος Ευγενίου θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του μέσα από τις αγωγές και τα δικαστήρια που έρχονται. Στο τέλος επέδειξε αδιαλλαξία και προσπάθησε να αποκομίσει περισσότερα χρήματα.

Επιχείρησε να πουλήσει την ομάδα σε τρίτους, ισχυριζόμενος ότι κατέχει τις μετοχές, ενώ εμείς είχαμε ανέγκλητο πληρεξούσιο. Προσπάθησε να μεταβιβάσει τις μετοχές παρανόμως, ενώ μας αποκάλεσε τζάμπα μάγκες. Πρόκειται για απόπειρα απάτης, ποινικά κολάσιμη πράξη. Δεν είναι μόνο όσα είπε - είναι η πράξη που έκανε. Το θέμα έχει ήδη ανατεθεί στους δικηγόρους και οδεύουμε προς τα ποινικά δικαστήρια.

Του καλύψαμε τα χρέη του κι εκείνος επιχείρησε να πουλήσει την ομάδα αλλού όταν είδε ότι οδεύουμε προς την Α’ Εθνική. Θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους το δίκιο μας. Θα τον κυνηγήσω μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι».

Η έγγραφη δήλωση του Ευγενίου:

«ΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕ Π.Ο.ΤΡΙΓΛΙΑ/ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ

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Ο προβλέψιμος, λόγω του πρότερου βίου του στο επιχειρείν και στον αθλητισμό, χορηγός του Π.Ο.Τρίγλια / Ηρακλής για μία ακόμη φορά διακρίθηκε στους μονολόγους.

Κατασκεύασε ένα σενάριο που θα το ζήλευε και ο Φώσκολος προκειμένου να πείσει για τις πραξικοπηματικές του μεθόδους. Στην εκτέλεση του σεναρίου, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και προκειμένου να μην γίνει αντιληπτό το πόσο κακοσκηνοθετημένο ήταν το… «έργο», το «ανέβασε» μεταξύ γνωστών και φίλων.

Κοντός ψαλμός αλληλούια. Οι κάθε είδους συμπαιγνίες και παρασκηνιακές ενέργειες δε θα αργήσει η ώρα που θα φωτιστούν από το φως της ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ αλήθειας.

Ο Μεγαλομέτοχος της Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΕ

Ευστράτιος Ευγενίου».