Πρωταθλητές με την Τσέρο Πορτένο οι Αραούχο, Ιτούρμπε (vid)

Πρωταθλητές με την Τσέρο Πορτένο αναδείχτηκαν στην Παραγουάη οι Σέρχιο Αραούχο και Χουάν Ιτούρμπε, καθώς κατέκτησαν το Clausura, μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Ατλέτικο Τεμπετάρι με 2-0, την τελευταία αγωνιστική.
Ο πρώην άσος του Άρη πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του, φτάνοντας τα 16 μέσα στο 2025. Ο πρώην άσος της ΑΕΚ έχει πετύχει 10 γκολ το 2025 με τη φανέλα της Τσέρο Πορτένο.
Μετά τη λήξη του αγώνα, ακολούθησαν η απονομή και τρελοί πανηγυρισμοί, με τους Αραούχο και Ιτούρμπε να ποζάρουν με το τρόπαιο.