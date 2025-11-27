Παπακανέλλος: «Προσπαθώ για το καλύτερο στην προπόνηση, περιμένω να παίξω περισσότερο»

O Αντώνης Παπακανέλλος, δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Ρίο Άβε μέχρι το τέλος της σεζόν, μπορεί να μην έχει τον χρόνο συμμετοχής που περίμενε, αλλά δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για να κερδίσει μια ευκαιρία από τον Σωτήρη Σιλαϊδόπουλο.

«Πιστεύω σε αυτόν. Έχουμε καλή χημεία και νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής», τόνισε μιλώντας στο περιθώριο μιας εκδήλωσης σε σχολείο του δήμου Βίλα ντο Κόντε για την εμπειρία του με τον σύλλογο.

«Μου άρεσε η πόλη, πρώτα απ' όλα, και μου αρέσει πολύ που βρίσκομαι εδώ. Μου αρέσουν οι συμπαίκτες μου, νιώθω σαν να είμαστε οικογένεια και αυτό με ικανοποίησε. Είναι σημαντικό», λέει.

Έχοντας παίξει μόνο 70 λεπτά σε μόλις τέσσερις αγώνες, ο διεθνής Έλληνας με την U 21 είπε ότι περίμενε να πάρει περισσότερες ευκαιρίες με την ομάδα της Ρίο Άβε.

«Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό στην προπόνηση και απλώς περιμένω να εντυπωσιάσω και να παίξω περισσότερο», διαβεβαιώνει, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/2026 αγωνίστηκε περισσότερο για την εθνική ομάδα, στην οποία κλήθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αγωνιστικής διακοπής.

«Ήταν θετικό, μου αρέσει να πηγαίνω στην εθνική ομάδα και να εκπροσωπώ τη χώρα μου. Κερδίσαμε πέντε προκριματικούς αγώνες και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για την Ελλάδα», λέει.