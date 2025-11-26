ΠΑΟΚ: «Μέσα» ο Ντεσπόντοφ ενόψει Μπραν

Με τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μπραν (27/11 19:450, με τον Βούλγαρο να προπονείται κανονικά με την ομάδα - Χωρίς αποστολή ξανά ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Προετοιμασία... τέλος για τον ΠΑΟΚ, με τον Ρουμάνο τεχνικό να βλέπει τον Βούλγαρο εξτρέμ να προπονείται κανονικά με την ομάδα, ξεπερνώντας πλήρως την ίωση που τον ταλαιπώρησε.

Αντίθετα, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά έκαναν μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά, παραμένοντας στα «πιτς» ενόψει Μπραν.

Η τελευταία πρόβα της ομάδας περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην ανακοινώνει -ως είθισται- αποστολή και όλους τους υπόλοιπους παίκτες να είναι διαθέσιμοι.