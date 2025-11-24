Το συγκινητικό μήνυμα πίσω από το γυναικείο όνομα στη φανέλα του Βάρντι 

Ο Τζέιμι Βάρντι τράβηξε τα βλέμματα στη Serie A εμφανίζοντας στη φανέλα του το όνομα «Μπέκυ», προς τιμήν της συζύγου του, σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της αγωνιστικής.

Η κίνηση αυτή είχε μεγαλύτερη σημασία ακόμη κι από την ήττα της Κρεμονέζε με 3-1 από τη Ρόμα. Το μήνυμα της ενέργειας ήταν πιο δυνατό από οποιοδήποτε αποτέλεσμα.



Η δράση εντασσόταν στην καμπάνια #UnRossoAllaViolenza («Ένα Κόκκινο στη Βία»), η οποία συνδέεται με την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου). Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, οι ποδοσφαιριστές κλήθηκαν να αγωνιστούν με μία σημαντική τροποποίηση στις εμφανίσεις τους: να αντικαταστήσουν το δικό τους όνομα με εκείνο μιας γυναίκας που παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή τους.



Ο Βάρντι επέλεξε να φορέσει περήφανα το όνομα της συντρόφου του, προσθέτοντας μια ανθρώπινη και ιδιαίτερα συγκινητική νότα στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, όλοι οι παίκτες εμφανίστηκαν με ένα κόκκινο σημάδι στο πρόσωπο, σύμβολο της στάσης τους απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία.



Η λίγκα παρουσίασε και στοιχεία που προκαλούν σοκ: εκατομμύρια γυναίκες στην Ιταλία έχουν υποστεί παρενόχληση ή βία, ενώ μόνο μέσα στο 2023 έχασαν τη ζωή τους 111 γυναίκες, οι 96 από τις οποίες δολοφονήθηκαν από συντρόφους ή μέλη της οικογένειάς τους.