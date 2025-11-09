Επιτέλους νίκη η Φόρεστ (vid)

Μόλις τη 2η νίκη της στη φετινή Premier League πήρε με 3-1 κόντρα στην Λιντς η Νότιγχαμ Φόρεστ αλλά παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού. Έριξε 4άρα η Βίλα, ήττα η Νιούκαστλ.

Πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία πήρε σε βάρος της Λιντς η Φόρεστ. Για ομάδα που πλέον προπονεί ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο ήταν μόλις η δεύτερη στο φετινό πρωτάθλημα και έτσι παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού έπειτα από 11 αγωνιστικές.

Αν και το ματς δεν ξεκίνησε καλά, αφού η Λιντς άνοιξε το σκορ στο 13’ με τον Νμέτσα, η Νότιγχαμ ισοφάρισε μόλις δύο λεπτά μετά με τον Σανγκαρέ και στην επανάληψη ολοκλήρωσε την ανατροπή. Στο 66’ ο Γκιμπς-Γουάιτ έκανε το 2-1 ανοίγοντας τον δρόμο για την «άσπρη» μέρα και στο 91’ με πέναλτι ο Άντερσον διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Πολύ μεγάλη και έκταση και σημασία νίκη πήρε η ανεβασμένη Άστον Βίλα με 4-0 κόντρα σε μια Μπόρνμουθ που δεν μπόρεσε να σηκώσει κεφάλι μετά την ήττα από την Σίτι. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι. Στο 28’ ο Μπουεντία με φάουλ και στο 28’ ο Ονάνα με σουτ από το ύψος της περιοχής πέτυχαν τα δύο πρώτα γκολ, ενώ τον θρίαμβο ολοκλήρωσαν οι Μπάρκλεϊ (77’) και Μάλεν (83’).



Αν και προηγήθηκε, έχασε από την Μπρέντφορντ η Νιούκαστ, που στην Ευρώπη τα πάει καλά αλλά στην Αγγλία δεν σηκώνει κεφάλι. Ο Μπαρνς έκανε το 0-1 για τους Magpies, αλλά ο Σάντε ισοφάρισε στο 56’ για την Μπρέντφορντ, στην οποία χάρισε τη μεγάλη νίκη ο Ιγκόρ Τιάγκο με γκολ στο 78’ και πέναλτι στο 95’. Στο 0-0 στο Λονδίνο έμειναν Κρίσταλ Πάλας και Μπράιτον.