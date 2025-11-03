Κορόνα: Έφερε στην Βαλένθια 230 εκατ. ευρώ με πωλήσεις σε 5 χρόνια

Το SDNA αναλύει τα πεπραγμένα του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα στην Βαλένθια, εκεί όπου τα πήγε πολύ καλά, ειδικά στο κομμάτι των πωλήσεων.

Επί Ράφα Μπενίτεθ, στις αρχές της χιλιετίας, η Βαλένθια κατακτούσε την La Liga και το Κύπελλο UEFA, ενώ λίγο νωρίτερα έφτανε και σε τελικούς Champions League.

Οι εποχές αυτές ωστόσο ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Σταδιακά το επίπεδο της ομάδας έπεφτε και τα χρόνια στα οποία βρίσκεται στον ισπανικό σύλλογο ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα (από το 2020 δηλαδή) ακολουθείται πλέον μια πολιτική οικονομικής λιτότητας, με τις μεταγραφές να είναι πάρα πολύ περιορισμένες και τους κορυφαίους παίκτες των «Νυχτερίδων» να αποχωρούν.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο 44χρονος τεχνικός διευθυντής που βρίσκεται προ των πυλών του Παναθηναϊκού κατάφερε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και να γεμίσει τα ταμεία του συλλόγου με σχεδόν 200 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά με μια Βαλένθια που αγωνιστικά αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα και έφτασε στο σημείο να παλεύει για την παραμονή στην μεγάλη κατηγορία.

Το καλοκαίρι του 2020 ανέλαβε το πόστο του τεχνικού διευθυντή, με την ομάδα να βάζει τότε στα ταμεία της σχεδόν 90 εκατ. ευρώ από πωλήσεις. Οι δύο κορυφαίες ήταν αυτές του Φεράν Τόρες για 33.5 εκατ. ευρώ στην Μάντσεστερ Σίτι και του Ροντρίγκο για 30 εκατ. ευρώ στην Λιντς.

Δύο μεγάλες πωλήσεις ήρθαν και την σεζόν 2022-23. Ο Γκέδες έφερε στα ταμεία του συλλόγου 32.6 εκατ. ευρώ με την μετακίνησή του στην Γουλβς και ο Σολέρ άλλα 18 εκατ. ευρώ από την πώλησή του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Το καλοκαίρι του 2023 έλαβε χώρα η πώληση του Μούσα στην Μίλαν για 21.2 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 ήταν η σειρά του Μαμαρντασβίλι να αποχωρήσει για την Λίβερπουλ, φέρνοντας στα ταμεία των «Νυχτερίδων» 30 εκατ. ευρώ. Ακόμα και φέτος, ο Μοσκέρα πωλήθηκε στην Άρσεναλ για 15 εκατ. Ευρώ και ο Γκασιορόφσκι στην Αϊντχόβεν για σχεδόν 10 εκατ. ευρώ.

Σε μια δύσκολη κατάσταση, όπου ο σύλλογος προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα από παντού, ο Κορόνα κατάφερε συνολικά να φέρει στην Βαλένθια 231 εκατ. ευρώ από πωλήσεις, παρότι δεν υπήρχαν αγωνιστικές επιτυχίες που θα μπορούσαν να βάλουν ποδοσφαιριστές στην «βιτρίνα» (καλύτερη επίδοση στην La Liga αυτά τα χρόνια είναι η 9η θέση).