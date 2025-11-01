Άνετη επικράτηση για την Κ19 της ΑΕΚ

Η Κ19 της ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 του Παναιτωλικού στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Υποδομών της Super League (Κ19) στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Ιωνίας.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Βασίλη Βούζα, είναι και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας, σε τριπλή ισοβαθμία με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στους 17 βαθμούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση «από την έναρξη του αγώνα, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ ήλεγχαν τον ρυθμό και βρίσκονταν στην επίθεση. Το γκολ ήταν θέμα χρόνου και ήρθε μετά από συνεργασία των Καραργύρη, Ζουριδάκη και Γκολφίνου, με τον τελευταίο να σκοράρει με σουτ μέσα από την περιοχή στο 28'.



Η ομάδα μας μπήκε δυνατά στον αγώνα και στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στο 2-0 στο 50' με την κεφαλιά του Καραργύρη, μετά από σέντρα του Πόριαζη από τα αριστερά. Ο Παναιτωλικός είχε μία ευκαιρία για γκολ στο 69' αλλά το σουτ του Μπίζι χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.



Το τελικό σκορ 3-0 διαμορφώθηκε από τον Ζώη Καραργύρη, με σουτ μέσα από την περιοχή».



ΑΕΚ (Βασίλης Βούζας): Παπαβασιλείου, Σελλάς (74' Αρβανιτάκης), Λούπας (74' Παλαιολόγου), Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Χριστακόπουλος, Ζουριδάκης, Κολιμάτσης (82΄ Βλιώρας), Καραργύρης, Γκολφίνος (74' Παναγιωτόπουλος), Πόριαζης (77' Σαββίδης).