Η ΑΕΚ Λάρνακας τίμησε τον Μιχαήλ Πάνο: «Ένα παιδί-σύμβολο δύναμης, ελπίδας και πίστης» (vid)

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία προχώρησε η ΑΕΚ Λάρνακας, που τίμησε τον μικρό ήρωα της ζωής Μιχαήλ Πάνο.

Πρόκειται για τον νεαρό φίλο της ΑΕΚ, που συγκίνησε όλη την Ελλάδα βγαίνοντας νικητής από τη μάχη με τον καρκίνο. Ο Μιχαήλ Πάνος λοιπόν, ήταν καλεσμένος στην Λάρνακα και τιμήθηκε από την κυπριακή ομάδα, η οποία του παρέδωσε μεταξύ άλλων μια φανέλα με υπογραφές και το νούμερο «21» στην πλάτη.

Η ΑΕΚ Λάρνακας ανέβασε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο στα social media και χαρακτηρίζει τον Μιχαήλ Πάνο «Ένα παιδί-σύμβολο δύναμης, ελπίδας και πίστης».

Δείτε την σχετική ανάρτηση και το βίντεο:

«Στον χθεσινό αγώνα τιμήσαμε τον μικρό Μιχαήλ Πάνο.

Ένα παιδί-σύμβολο δύναμης, ελπίδας και πίστης.

Έναν αληθινό ήρωα της ζωής, που με το χαμόγελό του και την απίστευτη ψυχική του δύναμη μας υπενθυμίζει τι σημαίνει να μην τα παρατάς ποτέ».