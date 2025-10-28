Η ΑΕΚ Λάρνακας τίμησε τον Μιχαήλ Πάνο: «Ένα παιδί-σύμβολο δύναμης, ελπίδας και πίστης» (vid)

Πρόκειται για τον νεαρό φίλο της ΑΕΚ, που συγκίνησε όλη την Ελλάδα βγαίνοντας νικητής από τη μάχη με τον καρκίνο. Ο Μιχαήλ Πάνος λοιπόν, ήταν καλεσμένος στην Λάρνακα και τιμήθηκε από την κυπριακή ομάδα, η οποία του παρέδωσε μεταξύ άλλων μια φανέλα με υπογραφές και το νούμερο «21» στην πλάτη.
Η ΑΕΚ Λάρνακας ανέβασε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο στα social media και χαρακτηρίζει τον Μιχαήλ Πάνο «Ένα παιδί-σύμβολο δύναμης, ελπίδας και πίστης».
Δείτε την σχετική ανάρτηση και το βίντεο:
«Στον χθεσινό αγώνα τιμήσαμε τον μικρό Μιχαήλ Πάνο.
Ένα παιδί-σύμβολο δύναμης, ελπίδας και πίστης.
Έναν αληθινό ήρωα της ζωής, που με το χαμόγελό του και την απίστευτη ψυχική του δύναμη μας υπενθυμίζει τι σημαίνει να μην τα παρατάς ποτέ».