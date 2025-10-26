Η άκρατη επιχειρηματικότητα που καταστρέφει το ποδόσφαιρο

Η Εθνική μας ομάδα δεν θα βρίσκεται στο Μουντιάλ του 2026, αλλά όσοι φίλαθλοι επιλέξουν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Ηδη η FIFA δέχεται αυστηρή κριτική για τις αυξημένες τιμές των εισιτηρίων των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λέγεται ότι δεν θα είναι μόνο το πιο ακριβό Μουντιάλ, αλλά πως τα κόστη θα ανέβουν σε τέτοιο ύψος που η παρακολούθηση των παιχνιδιών θα είναι σχεδόν αδύνατη για τους μικρομεσαίους ντόπιους θεατές.

Τη μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε ο τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων. Δεν μπορείς να αγοράσεις ηλεκτρονικά εισιτήριο, αν δεν κάνεις προηγουμένως κράτηση. Η κράτηση δεν σημαίνει ότι πήρες και το εισιτήριο! Μπαίνεις σε μια λίστα αναμονής, καταβάλλοντας ένα ποσό και παίρνεις το «δικαίωμα αγοράς». Στη συνέχεια συμμετέχεις σε διάφορους διαγωνισμούς είτε λαχειοφόρων αγορών είτε αθλητικών στοιχημάτων!

Η Ρυθμιστική Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Ελβετίας αποφάσισε να καταγγείλει σε ποινικό δικαστήριο τη FIFA, ενημερώνοντας τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ότι η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία παραβιάζει τον ομοσπονδιακό νόμο. Δηλαδή δίνει το δικαίωμα για παράνομο στοιχηματισμό! Η Επιτροπή Παιγνίων της Ελβετίας διαπίστωσε ότι στην πλατφόρμα αγοράς εισιτηρίων της FIFA για το Μουντιάλ του 2026, δίνεται το δικαίωμα σε μη αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρίες να συμμετέχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς.

Ο δρόμος που διάλεξε η Ρυθμιστική Αρχή της Ελβετίας θα φέρει σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρων αποτέλεσμα: Θα αναδείξει το ζήτημα του παράνομου στοιχηματισμού χωρίς να συντρέχει καμία απολύτως υπόνοια αλλοίωσης αποτελεσμάτων αγώνων. Η αντίστοιχη Επιτροπή Παιγνίων στην Ελλάδα, το 2011, είχε μπλοκάρει τους αγώνες της Super League 2, διαπιστώνοντας ταυτόχρονα παράνομο στοίχημα και στημένα ματς. Ηταν κάτι τελείως διαφορετικό.

Βέβαια, στη χώρα μας έχουν περάσει 14 χρόνια από το μεγάλο ποδοσφαιρικό σκάνδαλο και ακόμη η Super League 2 δεν έχει βγει από την επιτήρηση, παρότι οι φάκελοι της Sportradar έχουν μειωθεί δραστικά. Το ποντάρισμα στους αγώνες αυτής της κατηγορίας γίνεται με το σταγονόμετρο.

Επιστρέφοντας στα διεθνή, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείται η FIFA για να διευρύνει το εμπορικό της πεδίο, την έχει φέρει σε σύγκρουση με την UEFA. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θέλει να διατηρήσει ορισμένα από τα ρομαντικά στοιχεία του ποδοσφαίρου και αρνείται να μπει στο πλήρες εμπορικό τρυπάκι.

Αντίθετα, ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να φέρει περισσότερα έσοδα αντί οποιουδήποτε τιμήματος. Είτε από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία είτε από τι συναντήσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ασφαλώς και το ποδόσφαιρο έχει γίνει επιχείρηση, αλλά η άκρατη και αλόγιστη επιχειρηματικότητα μπορεί να το καταστρέψει.