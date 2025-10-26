MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Περίπατος για την Μπενφίκα με χατ τρικ Παυλίδη

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Η Μπενφίκα διέλυσε την Αρούκα με 5-0, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Παυλίδη που σημείωσε τρία γκολ.

Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό, ενώ στο 22' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, διπλασίασε το προβάδισμα των «αετών» και έκανε δύο τα τέρματά του.

Ο Παυλίδης ολοκλήρωσε το χατ τρικ στο 50ο λεπτό ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0, με την Μπενφίκα να φτάνει με άνεση στη νίκη, έχοντας ως MVP τον διεθνή στράικερ.

Με αυτή τη νίκη η Μπενφίκα ανέβηκε στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Primeira Liga, έχοντας έναν βαθμό λιγότερο από την πρωτοπόρο Πόρτο, που αγωνίζεται την Κυριακή.

Περίπατος για την Μπενφίκα με χατ τρικ Παυλίδη