Περίπατος για την Μπενφίκα με χατ τρικ Παυλίδη

Η Μπενφίκα διέλυσε την Αρούκα με 5-0, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Παυλίδη που σημείωσε τρία γκολ.

Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό, ενώ στο 22' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, διπλασίασε το προβάδισμα των «αετών» και έκανε δύο τα τέρματά του.

Ο Παυλίδης ολοκλήρωσε το χατ τρικ στο 50ο λεπτό ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0, με την Μπενφίκα να φτάνει με άνεση στη νίκη, έχοντας ως MVP τον διεθνή στράικερ.

Με αυτή τη νίκη η Μπενφίκα ανέβηκε στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Primeira Liga, έχοντας έναν βαθμό λιγότερο από την πρωτοπόρο Πόρτο, που αγωνίζεται την Κυριακή.