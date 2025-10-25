Άρης: Οι τελικές αποφάσεις και η αναμονή για την αποστολή

Τελευταία προπόνηση και αναμονή για τις τελικές αποφάσεις του Μανόλο Χιμένεθ ενόψει Λεβαδειακού

Στην τελική ευθεία για την αυριανή αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό μπαίνει ο Άρης. Οι παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ θα πραγματοποιήσουν πρωινή προπόνηση σήμερα, Σάββατο, από την οποία θα εξαρτηθεί το ποιοι και κατά πόσο είναι έτοιμοι για το 90λεπτο στη Βοιωτία.

Ως τώρα θεωρούμε δεδομένη την απουσία των Φρίντεκ, Παναγίδη, Καντεβέρε και Φαμπιάνο, με τον Ράτσιτς να είναι η μοναδική σίγουρη επιστροφή και τον Χαμζά Μεντίλ να κάνει αγώνα δρόμου για μια θέση στο ματς. Ο Μαροκινός μπορεί να μην είνα στο 100%, ώστε να ξεκινήσει ως βασικός, όμως σήμερα θα αποφασιστεί το αν είναι σε θέση να υπολογίζεται ως μια λύση προερχόμενος από τον πάγκο.