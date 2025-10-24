Αν και προηγήθηκε μόλις στο 7’ η Μίλαν χρειάστηκε γκολ στις καθυστερήσεις για να αποφύγει την εντός έδρας ήττα από την Πίζα (2-2).

Πριν μερικές μέρες η Μίλαν ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της Serie A έπειτα από 2.5 χρόνια και τώρα έκανε «γκάφα» στην έδρα της αφού η νεοφώτιστη, Πίζα, πήρε 2-2 στο San Siro.

Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα το ματς για τους Rossoneri καθώς ο Λεάο έκανε το σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και πήγε στα δίχτυα. Στο επόμενο διάστημα οι γηπεδούχοι έπαιξαν μονότερμα, είχαν κατοχή πάνω από 65% αλλά δεν μπόρεσαν να φτιάξουν καθαρή ευκαιρία και να καθαρίσουν το ματς.

Και στην επανάληψη το πλήρωσαν. Στο 57’ ο Ντε Βίντερ έκανε χέρι μετά το σουτ του Κουαδράδο και ο τελευταίος ευστόχησε από τα 11 βήματα (1-1). Στη συνέχεια η Μίλαν πήρε λίγο μπροστά, στο 64’ ο Λεάο είχε σουτ μέσα από την περιοχή στο οριζόντιο και στο 70’ ο Σέμπερ απέκρουσε την κεφαλιά του Γκάμπια και τη σουτάρα του Σαλεμάκερς.

Η Πίζα όμως θα έβρισκε και δεύτερο γκολ καθώς στο 86’ η μακρινή μπαλιά του Ακισανμίρο βρήκε τον Ν’Ζολά και εκείνος στο ξέφωτο νίκησε τον Μενιάν στο τετ-α-τετ, όμως στο 93’ με μακρινό σουτ έπειτα από πάσα του Μόντριτς ο Ατεκάμε έγραψε το 2-2. Αυτό έμεινε ως το τελικό αφού στο… 99’ ο Σαλεμάκερς έχασε τεράστια ευκαιρία.