Κωνσταντέλιας: «Θέλω να πάω να... τραγουδήσω με τους συμπαίκτες μου»

Πανευτυχής ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μετά το τεράστιο διπλό του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λιλ (3-4) - «Θέλω να πάω να... τραγουδήσω μαζί τους» ανέφερε ο Έλληνας... μάγος

Ο Έλληνας άσος είπε χαρακτηριστικά «Δεν νιώθω ότι κάνω κάτι ουάου», αναφερόμενος στα... μαγικά του, ενώ ήταν ανυπόμονος για να πάει να τραγουδήσει με τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην κάμερα του ΑΝΤ1:

Για το τι παιχνίδι ζήσαμε: «Είναι η αλήθεια ότι δεν το καταλαβαίνεις κατευθείαν. Τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω ότι ήταν τρομερό παιχνίδι».

Για τα συναισθήματά του: «Νιώθω ευχαριστημένος, χαρούμενος, ικανοποιημένος και θέλω να πάω να... τραγουδήσω μαζί τους. Ελληνικά, αγγλικά, οτιδήποτε».

Για το αν είναι απλά για αυτόν αυτά που κάνει: «Μου βγαίνουν αβίαστα. Δεν νιώθω ότι κάνω κάτι ουάου».

Για το ποιο ήταν πιο δύσκολο γκολ σήμερα ή με ΑΕΚ: «Νομίζω το σημερινό γιατί είχα πολλούς παίκτες μπροστά μου».