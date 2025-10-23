MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τρομερός ΠΑΟΚ στο «Πιέρ Μορουά»: Μαγικό γκολ του Κωνσταντέλια και 0-3 (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Φοβερός και απίθανος είναι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Λιλ, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να κάνει αδιανόητη μαγική κίνηση, νικώντας τον Εζέν με δεξί πλασέ για το 0-3 στο 42'.

Το γκολ:

Τρομερός ΠΑΟΚ στο «Πιέρ Μορουά»: Μαγικό γκολ του Κωνσταντέλια και 0-3 (vid)