Διπλό πρόβλημα για Λίβερπουλ με Φρίμπονγκ-Ίσακ

Η Λίβερπουλ «διέλυσε» με 5-1 την Άιντραχτ στην Γερμανία, ωστόσο οι «reds» έχουν να διαχειριστούν δύο προβλήματα τραυματισμών.

Aρχικά, μόλις στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για θλάση.

Ο Άρνε Σλοτ, μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα, επιβεβαίωσε ότι ο Ολλανδός μπακ, θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για λίγες εβδομάδες, όμως τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί για τους «reds».

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου αποχώρησε και ο Αλεξάντερ Ίσακ, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα, με τον Σουηδό στράικερ να αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις την Πέμπτη (23/10).