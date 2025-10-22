Η αποκάλυψη και δεύτερου στοιχηματικού κυκλώματος, στο οποίο ηγετικό ρόλο έχει Ελληνοαυστραλός επιχειρηματίας, έφερε στο φως τις εμπλοκές των εγχώριων ποδοσφαιρικών παραγόντων. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Επειδή κινδυνεύουμε να χαθούμε στη μετάφραση μιας υπόθεσης που απασχολεί άλλες πέντε χώρες, ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά:

1. Με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξαρθρώθηκε ένα διεθνές κύκλωμα παράνομου στοιχήματος. Στην Ελλάδα οι κατηγορούμενοι είναι ήδη 183 και η υπόθεση εκκρεμεί στην ανάκριση.

2. Μετά από έρευνα της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος εντοπίστηκε και δεύτερο στοιχηματικό κύκλωμα με 66 ύποπτους. Εμπλέκονται ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές και φυσικά ποδοσφαιρικοί παράγοντες.

3. Κοινό πρόσωπο στα δύο κυκλώματα στοιχηματισμού είναι ο Ελληνοαυστραλός επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί και στην υπόθεση της δολοφονίας ενός άλλου Ελληνοαυστραλού: Του Γιάννη Μακρή που εκτελέστηκε στο σπίτι του, στη Βούλα, το 2018.

4. Η στοιχηματική παρέα έκανε συχνά διακοπές στη Μύκονο και σε γνωστό κλαμπ της περιοχής εντοπίστηκαν παράγοντες της Super League 1 να συνομιλούν με τον Ελληνοαυστραλό επιχειρηματία. Ο άνθρωπος αυτός πλέον ζει και κινείται στο Ντουμπάι.

5. Τα στοιχεία του νέου πορίσματος δείχνουν έναν αδιανόητα μεγάλο αριθμό ύποπτων συναλλαγών που κατευθύνθηκαν προς στοιχηματικές εταιρίες. Η ανάλυση των αρχών αναφέρεται σε 27.500 συναλλαγές σε βάθος δεκαετίας!

6. Εκτός από το κοινό πρόσωπο των δύο μεγάλων κυκλωμάτων παράνομου στοιχηματισμού, υπάρχει ένας μηχανισμός πλαστοπροσωπιών, με αντικειμενικό στόχο να χαθούν τα ίχνη του χρήματος. Χρησιμοποιήθηκαν κλεμμένες ή πλαστές ταυτότητες αλλοδαπών ώστε οι πρωταίτιοι των δύο εγκληματικών οργανώσεων να αποφύγουν την τσιμπίδα του νόμου.

Η μελέτη των δύο δικογραφιών δείχνει ότι πέντε ακόμη βασικοί κατηγορούμενοι του κυκλώματος των 183, έχουν αποκτήσει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία από την παράνομη δράση τους στο κύκλωμα των 66. Δηλαδή τα συγκοινωνούντα δοχεία δημιούργησαν μια μεγάλη δεξαμενή φοροδιαφυγής που λειτουργούσε από το 2012.

Η τεχνολογία ήταν εκείνη που κατάφερε να εντοπίσει όσους έβαζαν χέρι στα δημόσια ταμεία. Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας έδωσε στη Δικαιοσύνη πολύτιμα στοιχεία τα οποία συνδέονται με ευρήματα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα των δραστών. Αναλύθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και με αυτόν τον τρόπο διευρύνθηκε το κατηγορητήριο.

Απομένει να τρέξει η ίδια η Δικαιοσύνη. Με διαφορετικούς ρυθμούς από αυτούς που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Διότι στις άλλες πέντε χώρες, που είχε διεισδύσει το διεθνές κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, έχουν υπάρξει μέχρι και καταδικαστικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση οι δύο δικογραφίες αποτελούν τη μεγάλη ευκαιρία για την πολιτεία να προστατεύσει τον κρατικό κορβανά και συνεπώς τον Ελληνα φορολογούμενο πολίτη.