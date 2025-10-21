Έφτασε στη χιονισμένη Ισλανδία ο ΠΑΟΚ!

Μετά από ένα κουραστικό και πολύωρο ταξίδι, ο ΠΑΟΚ έφτασε στην χιονισμένη Ισλανδία, όπου αύριο (22/10 17:00) αντιμετωπίζει την τοπική Ακουρέιρι.

Μία «Οδύσσεια» έφτασε στο τέλος της, με τελικό προορισμό, το Ακουρέιρι, το οποίο έχει καλυφθεί στο χιόνι με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει το μηδέν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» Κυπελλούχοι θα πάρουν τις απαραίτητες ώρες ξεκούρασης, πριν την αυριανή (22/10) μάχη απέναντι στην τοπική ομάδα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Γκρειφαβολούρ» και θα ξεκινήσει στις 17:00, με τον επαναληπτικό να είναι προγραμματισμένος για τις 5 Νοεμβρίου στις 17:00 σε... ελληνικό έδαφος.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Σουηδός Γκράνιτ Μακεντόντσι, ο οποίος είναι αρκετά έμπειρος, καθώς την Κυριακή (19/10) σφύριξε το ντέρμπι Χάμαρμπι-ΑΙΚ, ενώ έχει εμπειρία και από το διεθνές στερέωμα.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο νικητή του Λέγκια Βαρσοβίας - Φιορεντίνα, με τους Ιταλούς να έχουν «ελαφρύ» προβάδισμα, με... φόντο την πρόκριση στους «32» του Youth league.