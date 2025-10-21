Χωρίς τον Τσιαπακίδη ο ΠΑΟΚ στην Ισλανδία - Απών και ο Τσιφούτης

Χωρίς τον προπονητή του, Πέτρο Τσιαπακίδη ταξίδεψε ο ΠΑΟΚ στην Ισλανδία, λόγω αδιαθεσίας - Απών και ο Τσιφούτης λόγω ΠΑΟΚ Β

Ο Δικέφαλος ταξίδεψε στη μακρινή Ισλανδία και συγκεκριμένα το Ακουρέιρι, στα Βόρεια της χώρας, χωρίς τον προπονητή του Πέτρο Τσιαπακίδη.

Ο προπονητής της «ασπρόμαυρης» Κ19 ταλαιπωρείται τα τελευταία 24ωρα από ίωση και δεν κατέστη δυνατό να ταξιδέψει με την αποστολή στον αυριανό (22/10 17:00) αγώνα.

Όσον αφορά τον Γιάννη Τσιφούτη, προτιμήθηκε να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας το «παρών» στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ Β ενόψει του Κυριακάτικου (26/10 15:00) αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης.

Στην άκρη του πάγκου το δίδυμο των προπονητών θα είναι ο τεχνικός διευθυντής του PAOK Academy Βασίλης Μήττας και ο βοηθός προπονητή της Κ19 Έμπε Χάγκαν.