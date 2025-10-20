ΠΑΟΚ: Πανέτοιμος για Ακουρέιρι - Η «ασπρόμαυρη» αποστολή

Για την Ισλανδία αναχωρεί αύριο (21/10) ο ΠΑΟΚ, όπου την Τετάρτη αντιμετωπίζει για το Round 2 του Youth League την Ακουρέιρι (22/10 17:00) - Η «ασπρόμαυρη» αποστολή

Μετά το... επικό comeback απέναντι την ΑΕΚ (3-3) το περασμένο Σάββατο (18/10), ο Δικέφαλος του Βορρά επικεντρώνεται πλέον σε ρυθμούς Ευρώπης, καθώς την Τετάρτη αντιμετωπίζει στην Ισλανδία την Ακουρέιρι.

Ένα πολύ μακρινό ταξίδι που ξεκινάει αύριο (21/10) το πρωί με συνεχόμενες ανταποκρίσεις και σε.... πολικές θερμοκρασίες. Χαρακτηριστικό είναι πως η θερμοκρασία έχει πέσει ήδη κάτω από το μηδέν με τα πρώτα χιόνια να έχουν κάνει την «εμφάνισή» τους.

Ο Πέτρος Τσιαπακίδης αποφάσισε τους 21 που θα ταξιδέψουν στην Ισλανδία για τον πρώτο αγώνα, ενώ έγινε γνωστό και ποιοι θα είναι οι τέσσερις του 2006 που θα βρίσκονται «εντός» 20άδας.

Ο Τσιντσόλης θα πλαισιωθεί στην τριάδα των τερματοφυλάκων από τους Μπελερή και Νικολαϊδη με τον τελευταίο να είναι κομβικός κόντρα στην ΑΕΚ, όντας «στέλεχος» της Κ17, ενώ για την άμυνα υπάρχουν οι Πολυκράτης, Βυρσωκινός, Ντούνγκα, Τσιότας, Αβράμπος, Μπαταούλας και Κοσίδης. Ο Σνάουτσνερ θα προσφέρει εμπειρία στον χώρο του κέντρου μαζί με τους Γκιόκα, Παπαδόπουλο και Τουρσουνίδη. Μεσοεπιθετικοί οι Μπάλντε, Τσιφούτης, Τσίτσιλας, Ματέρα και Αρετής, ενώ επιθετικοί θα είναι οι Μύθου και Γραββάνης.

Αναλυτικά η αποστολή:

«Τσιντσόλης, Μπελερής, Γραββάνης, Τσιότας, Τσιφούτης, Κοσίδης, Μπαταούλας , Μύθου , Νικολαΐδης, Αβράμπος, Βυρσωκινός, Γκιόκα, Πολυκράτης, Τουρσουνίδης, Τσίτσιλας, Ντούνγκα, Παπαδόπουλος, Σνάουτσνερ, Αρετής, Μπάλντε , Ματέρα».