Κ19: Αναβολή στο ΠΑΟΚ-Βόλος ελέω Ισλανδίας

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το ταξίδι για τη μακρινή Ισλανδία, όπου την Τετάρτη (22/10 17:00) επιστρέφει στα... αστέρια, με το παιχνίδι του προσεχούς Σαββατοκύριακου να αναβάλλεται λόγω... Ακουρέιρι.

Άπαντες στο «ασπρόμαυρο στρατόπεδο» κινούνται σε... ρυθμούς Youth League με τον Δικέφαλο να ξεκινάει το πολύ μακρινό ταξίδι για το Ακουρέιρι.

Αύριο (21/10) νωρίς το πρωί έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη, ενώ η επιστροφή αναμένεται στην καλύτερη των περιπτώσεων τις βραδινές ώρες της Πέμπτης.

Έτσι, οι ιθύνοντες του ΠΑΟΚ αποφάσισαν να ζητήσουν την αναβολή του αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλο για την 8η αγωνιστική της Super League K19, με το αίτημα να γίνεται δεκτό και να μην υπάρχει περαιτέρω καταπόνηση των ποδοσφαιριστών.