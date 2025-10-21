Σαρώνει τα βραβεία ο Κωνσταντέλιας: Κορυφαίο γκολ του Σεπτεμβρίου αυτό στην Τρίπολη (vid)

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κέρδισε το βραβείο από τον κόσμο του ΠΑΟΚ για το κορυφαίο ασπρόμαυρο γκολ του Σεπτεμβρίου, αυτό μέσα στην Τρίπολη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Ο Mr.Breeze στο παιχνίδι με την Τρίπολη σημείωσε ένα πανέμορφο τέρμα. Πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, την έφερε εκεί που ήθελε και με ένα υπέροχο τελείωμα δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Ο Έλληνας διεθνής συγκέντρωσε το 65,18% και κέρδισε το βραβείο του Regency Casino Best Goal για τον Σεπτέμβριο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Μαγκομέντ Οζντόεφ με τη σέντρα-σουτ, που κατέληξε σε γκολ στο παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε το έξοχο τελείωμα του Πέλκα και πάλι από την αναμέτρηση κόντρα στους Κρητικούς.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί και θυμηθείτε το όμορφο γκολ του Κωνσταντέλια: