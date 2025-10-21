Εντυπωσιακή λήψη από drone με την «ζωγραφιά» του Κωνσταντέλια (vid)

Ο «μικρός μάγος» του ΠΑΟΚ πρόσφερε ακόμη ένα αδιανόητο highlight στους Έλληνες φιλάθλους, με την απίστευτη κίνησή του στο δεύτερο γκολ του Δικεφάλου στην OPAP Arena.

Ένα εντυπωσιακό πλάνο από drone αποτυπώνει όλη την κίνηση που έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και την απίστευτη προσποίησή του, που έστειλε τον Θωμά Στακόσια από την άλλη πλευρά, λίγο πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2 του ΠΑΟΚ στην έδρα της ΑΕΚ.

Δείτε παρακάτω το εντυπωσιακό βίντεο με την αδιανόητη προσποίηση του Γιάννη Κωνσταντέλια και το γκολ που σημείωσε: