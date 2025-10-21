Εντυπωσιακή λήψη από drone με την «ζωγραφιά» του Κωνσταντέλια (vid)

Ένα εντυπωσιακό πλάνο από drone αποτυπώνει όλη την κίνηση που έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και την απίστευτη προσποίησή του, που έστειλε τον Θωμά Στακόσια από την άλλη πλευρά, λίγο πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2 του ΠΑΟΚ στην έδρα της ΑΕΚ.
Δείτε παρακάτω το εντυπωσιακό βίντεο με την αδιανόητη προσποίηση του Γιάννη Κωνσταντέλια και το γκολ που σημείωσε:
@happy_shoot3r #paok #aek #cosmotetv #superleague #football @PAOK ULTRAS (banned at 40k 💔) @Paokultras @PAOK FC ♬ som original - 𝑷𝒆𝒅𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔🎵